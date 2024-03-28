Аэропорты попросили Минтранс не запрещать вход в терминалы без билетов

В феврале Минтранс анонсировал запрет на вход в аэропорты для тех, кто не имеет билетов. Отрасль считает, что это создаст проблемы для некоторых пассажиров, повысит уязвимость в случае теракта из-за скопления людей у входов и т.д.

Фото: Катерина Садовски для РБК

Международная ассоциация аэропортов (МАА, включает 17 российских аэропортов, в том числе московские) обратилась в Минтранс с просьбой не вводить запрет на доступ в аэропорты лиц, не имеющих билеты на самолет, например встречающих и провожающих, следует из отзыва к проекту соответствующего постановления.

Минтранс выступил с соответствующей инициативой в феврале этого года. Речь идет о временных ограничениях на допуск на территорию аэропорта людей, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов, поясняли в министерстве. Меры могут вступить в силу с 1 сентября. Министерство отмечало, что вопросы сопровождения лиц с ограничениями по здоровью и «другие специальные потребности будут учтены аэропортами в технологии обслуживания пассажиров».

Кроме того, ограничение будет действовать не постоянно, а в период «наибольшей опасности», в частности, когда вводится третий уровень безопасности. Он является максимальным и с осени 2022-го действует в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

В МАА отметили, что при введении запрета станет невозможно встречать и провожать пассажиров, в частности пожилых, несовершеннолетних (например, несопровождаемых детей из Внуково летает свыше 4 тыс. в год), инвалидов. Также ассоциация предупредила, что ограничение приведет к скоплению людей на входе в терминалы, что может повлиять на безопасность. Помимо этого, отметили в МАА, мера вызовет сокращение неавиационных доходов аэропортов, что повлечет снижение налоговых поступлений в бюджет.

Ассоциация выступила за то, чтобы запрет на вход был «не обязательством, а правом аэропорта». Но, по словам источника «Коммерсанта», Минтранс дал понять, что постановление «не предусматривает никаких прав аэропортов» и даже точечный запрет на допуск физлиц потребует изменения нормативной базы и аэропортовых регламентов.

Еще один собеседник газеты указал, что некоторые пассажиры приобретают билеты в аэропортах. Кроме того, там расположены представительства некоторых авиакомпаний, куда пассажиры тоже не смогут попасть. Источник «Ъ» отметил, что злоумышленники, если им понадобится попасть в аэропорт, смогут купить для этого билеты.

О запрете также высказались в Российском союзе туриндустрии (РСТ) и Общероссийском объединении пассажиров (ООП). В РСТ отметили, что считают «целесообразным» внести в перечень тех, кому будет разрешен доступ в аэропорты, представителей туроператоров, поскольку их работники иногда сопровождают группы туристов. Председатель ООП Илья Зотов отметил, что в организации не видят «корреляции между безопасностью и этим запретом».