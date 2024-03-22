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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В аэропортах и на вокзалах усилили безопасность после атаки на «Крокус»

В аэропортах Москвы и на вокзалах усилили безопасность после атаки на «Крокус»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский усилены меры безопасности в связи с нападением на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба «Росавиации».

Ведомство призвало пассажиров прибывать в аэропорты заранее.

Об усилении мер безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в других местах массового скопления людей сообщили и РЖД. В компании заявили, что сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.

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Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

Также в здании прозвучали несколько взрывов, там начался крупный пожар.

По словам источника ТАСС в оперативных службах, на место отправили подразделения СОБРа и ОМОНа, ФСБ сообщила, что принимаются необходимые меры. На место отправили десятки бригад скорой помощи.

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Теги
Росавиация РЖД аэропорты Крокус Сити Холл меры безопасности вокзалы
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