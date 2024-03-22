В аэропортах и на вокзалах усилили безопасность после атаки на «Крокус»
В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский усилены меры безопасности в связи с нападением на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба «Росавиации».
Ведомство призвало пассажиров прибывать в аэропорты заранее.
Об усилении мер безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в других местах массового скопления людей сообщили и РЖД. В компании заявили, что сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.
Также в здании прозвучали несколько взрывов, там начался крупный пожар.
По словам источника ТАСС в оперативных службах, на место отправили подразделения СОБРа и ОМОНа, ФСБ сообщила, что принимаются необходимые меры. На место отправили десятки бригад скорой помощи.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
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Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться