В аэропортах Москвы и на вокзалах усилили безопасность после атаки на «Крокус»

В аэропортах и на вокзалах усилили безопасность после атаки на «Крокус»

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский усилены меры безопасности в связи с нападением на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба «Росавиации».

Ведомство призвало пассажиров прибывать в аэропорты заранее.

Об усилении мер безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в других местах массового скопления людей сообщили и РЖД. В компании заявили, что сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

Также в здании прозвучали несколько взрывов, там начался крупный пожар.

По словам источника ТАСС в оперативных службах, на место отправили подразделения СОБРа и ОМОНа, ФСБ сообщила, что принимаются необходимые меры. На место отправили десятки бригад скорой помощи.