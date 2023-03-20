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Генерал Росгвардии сознался в систематических «откатах»
Генерал-майор Драгомирецкий стал фигурантом дела о «систематическом получении откатов»
Вадим Драгомирецкий
Заместитель командующего центральным округом Росгаврдии генерал-майор Вадим Драгомирецкий стал фигурантом уголовного дела о получении взяток и превышении полномочий, сообщил депутат Александр Хинштейн. Он признал вину и написал явку с повинной.
Генерала подозревают в «систематическом получении «откатов» от подрядчика, который занимался реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По данным Хинштейна, Драгомирецкий мог получить 19 млн руб.
«В преступную схему входил и начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Он был задержан чекистами накануне и сейчас находится в СИЗО», — пишет Хинштейн.
Драгомирецкого вскоре уволят с должности, также рассказал депутат.
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