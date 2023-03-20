Генерал Росгвардии сознался в систематических «откатах»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 82,37 (+0,91) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 77,24 (+0,64) Инвестиции, 17:26
Жительница Мариуполя рассказала об угрозах после встречи с Путиным Политика, 20:22
В Турции составили список товаров, запрещенных к экспорту в Россию Экономика, 20:18
Решение о последствиях критики судей для Плющенко примут в апреле Спорт, 20:18
Боррель сообщил об «историческом решении» по снарядам для Украины Политика, 20:07
FTX подала в суд на ликвидаторов багамской компании FTX Digital Markets Крипто, 20:01
Экс-советник президента США назвал суд в Гааге нелегитимным и опасным Политика, 19:56
Облигации девелоперов: почему это выгодно застройщикам и инвесторам РБК Недвижимость, 19:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Генерал Росгвардии сознался в систематических «откатах» Политика, 19:55
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 19:55
И тебя посчитали: реальное положение дел у предпринимателей РБК +, 19:48
Как электронные торговые площадки конкурируют с маркетплейсами РБК +, 19:44
Как выбрать летние покрышки: какие шины лучшие на лето РБК Autonews, 19:42
Гибкое решение: почему ТеДо стала резидентом сервисного офиса Тренды, 19:41
Участники рынка обсудили пути развития индустрии беттинга в России Новая Экономика, 19:39
Политика ,  
0 

Генерал Росгвардии сознался в систематических «откатах»

Генерал-майор Драгомирецкий стал фигурантом дела о «систематическом получении откатов»
Вадим Драгомирецкий
Вадим Драгомирецкий (Фото: rosguard.gov.ru)

Заместитель командующего центральным округом Росгаврдии генерал-майор Вадим Драгомирецкий стал фигурантом уголовного дела о получении взяток и превышении полномочий, сообщил депутат Александр Хинштейн. Он признал вину и написал явку с повинной.

Генерала подозревают в «систематическом получении «откатов» от подрядчика, который занимался реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По данным Хинштейна, Драгомирецкий мог получить 19 млн руб.

«В преступную схему входил и начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Он был задержан чекистами накануне и сейчас находится в СИЗО», — пишет Хинштейн.

Драгомирецкого вскоре уволят с должности, также рассказал депутат.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter