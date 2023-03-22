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Следствие обвинило генерала Росгвардии в получении взяток на ₽28 млн

Следствие обвинило генерала Росгвардии Драгомирецкого в получении двух взяток на ₽28 млн
Генерал Драгомирецкий признался в получении «откатов», Хинштейн писал о сумме 19 млн руб. При этом следствие обвинило военного в получении 28 млн руб., но тот не согласился с доводами следствия целиком. Суд его арестовал
Вадим Драгомирецкий
Вадим Драгомирецкий (Фото: rosguard.gov.ru)

Заместитель командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий обвиняется в получении двух взяток на общую сумму, превышающую 28 млн руб., заявил военный следователь в Реутовском гарнизонном военном суде, пишет «РИА Новости».

«Драгомирецкий признал вину не в полном объеме», — заявил следователь во время судебного заседания.

Помимо получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) ему вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). По обеим статьям ему грозит максимальный срок заключения до 15 лет. Суд постановил арестовать генерала на месяц и 14 суток — до 4 мая.

РБК направил запросы в СКР и пресс-службу Росгвардии.

Драгомирецкий написал ранее явку с повинной, рассказал депутат, бывший пресс-секретарь Росгвардии Александр Хинштейн. Генерала заподозрили в «систематическом получении «откатов» от подрядчика, который занимался реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По данным Хинштейна, Драгомирецкий мог получить 19 млн руб., а в преступную схему входил и глава окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. «Он был задержан чекистами накануне и сейчас находится в СИЗО», — отметил Хинштейн.

Генерал занимал должность замкомандующего округом по тылу. В 2019 году он задекларировал доход в 2 млн руб., владение двумя объектами недвижимости — земельным участком в 200 кв. м и долей в квартире площадью 72 кв. м, а также автомобилем Hyundai Grandeur.

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