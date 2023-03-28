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Общество ,  
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Китайские ученые оценили запасы воды в лунной почве в 270 млрд т

Nature Geoscience: в разбросанных по Луне «стеклянных шариках» может быть 270 млрд т воды
Китайские ученые обнаружили значительные запасы воды в крохотных «стеклянных шариках», которые содержатся в лунной почве. Ученые рассчитывают, что будущие исследования покажут, можно ли будет таким образом добывать на Луне воду
Фото: Brook Mitchell / Getty Images
Фото: Brook Mitchell / Getty Images

Ученые из Китая изучили образцы грунта, которые доставила на Землю китайская миссия «Чанъэ-5» в 2020 году, и оценили запасы воды, которые могут содержаться внутри стеклянных сферических частиц ударного происхождения, которые покрывают лунную почву. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Крошечные стеклянные импактиты, похожие на стеклянные бусины, образовались на поверхности Луны в результате ударов других космических тел и воздействия солнечного ветра.

Ученые изучили 117 стеклянных импактитов из грунта, полученного «Чанъэ-5», оценив их химический состав и распределение воды внутри собранных частиц. «По нашим оценкам, количество воды, содержащейся в этих «стеклянных шариках», может достигать 2,7 × 1014  кг (270 млрд т. — РБК)», — говорится в публикации.

Ученые считают, что эти импактиты могут играть значительную роль в круговороте воды на Луне.

Как отмечает Associated Press, размер изученных гранул составляет в ширину от одного до нескольких волосков. При этом гранулы могут постоянно выделять воду при столкновении с молекулами водорода в солнечном ветре.

Принимавший участие в исследовании Хэцзю Хуэй из Нанкинского университета сообщил агентству, что это открытие может привести к появлению способа добывать воду на Луне из этих гранул, хотя это может быть и сложно. Однако, по словам ученого, запасы подобных импактитов на Луне велики.

Старший научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин в разговоре с РБК отметил, что в полярных широтах Луны много льда. «Это не вода, которую пить можно, а только молекулы H2O. Соответственно, чтобы получить стакан воды, нужно переработать тонны и тонны этого лунного реголита, и в практическом смысле для нас это бесполезно. Скорее, это будет интересно геологам — почему там вода, каким образом она там сохранилась, потому что она сама по себе должна была уже давно испариться. От Солнца летят протоны — частицы солнечного ветра, ядра водорода — они попадают в лунный грунт и отщепляют от молекул лунного грунта кислород. А кислорода там много, все камни наполовину из кислорода сделаны. И получается вода», — пояснил он.

Изучая воду на Луне, можно продвинуться к исследованию темы эволюции системы Земля — Луна, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. «Согласно самой популярной гипотезе, примерно 4 млрд лет назад Земля столкнулась с небесным телом, в результате чего образовалась система Земля — Луна. Есть и другие гипотезы, но эта преобладает. Поэтому Луна очень интересна с точки зрения исследования событий, которые происходили 4 млрд лет назад. Обнаружение воды может либо способствовать подтверждению этой гипотезы, либо посеять у научного сообщества больше сомнений на этот счет», — сказал он.

Модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» стартовал к Луне в ноябре 2020 года, 1 декабря он прилунился и начал работу по сбору образцов. Модуль успешно вернулся на Землю 16 декабря того же года.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Любовь Порываева Любовь Порываева
Луна Китай вода ученые
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