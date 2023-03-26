Между орбитами Земли и Луны пролетит огромный астероид

NASA: между орбитами Земли и Луны пролетит астероид диаметром от 40 до 90 м

В ночь с 25 на 26 марта между орбитами Земли и Луны пролетит астероид 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 м. Об этом сообщает NASA в своем Twitter.

«Астероид 2023 DZ2 пролетит мимо Земли на расстоянии более 161 тыс. км — примерно на половине расстояния до Луны — и приблизится к ней в 15:51 по восточному поясному времени (07:51 мск)», — говорится в сообщении американского космического ведомства.

В NASA уточнили, что астероид был открыт недавно. Он благополучно пролетит мимо Земли. Пролет на таком близком расстоянии от нашей планеты — и таких размеров — у астероидов происходит примерно раз в десятилетие. «Нет никакой известной угрозы, по крайней мере, для следующих 100 лет», — отметили в NASA.

В ночь с 26 на 27 января мимо Земли, над южной оконечностью Южной Америки, пролетел астероид 2023 BU размерами от 3,5 до 8,5 м. По словам инженера из научно-исследовательского центра NASA «Лаборатория реактивного движения» (JPL) Давида Фарноккьи, это одно из самых близких сближений астероида с Землей, которое когда-либо было зарегистрировано».

После этого астрономы сообщили, что существуют сложности с тем, чтобы заранее замечать небесные тела, которые могут причинить ущерб Земле. Так, 2023 BU был обнаружен астрономом-любителем Геннадием Борисовым из Крымского отделения Астрономического научного центра 21 января — за неделю до фактического пролета.