Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу Политика, 02:51
Bloomberg оценил потери венчурного рынка из-за краха SVB Финансы, 02:25
Между орбитами Земли и Луны пролетит огромный астероид Технологии и медиа, 02:19
«Роскосмос» начал прорабатывать возможность изучения Марса без ЕКА Технологии и медиа, 01:49
В США не увидели причин для изменения ядерных сил из-за планов России Политика, 01:30
США вернули Греции монету времен Юлия Цезаря с Брутом на аверсе Общество, 01:09
Чемпион лиги Нурмагомедова нокаутировал чемпиона мира по ММА Спорт, 01:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Брюссель и Берлин договорились о будущем топлива в автомобилях Технологии и медиа, 01:00
В Федерации фразой «рассчитывали на большее» подвели итоги ЧМ по боксу Спорт, 00:59
В Омске начался пожар на складе по производству пластика Общество, 00:36
От Симеоне до Моуриньо. Кто из тренеров больше потратил на трансферы Спорт, 00:06
В Турции сочли, что инициатива Китая по Украине требует внимания Политика, 25 мар, 23:56
В Подмосковье загорелся завод по производству свинца «Фрегат» Общество, 25 мар, 23:48
Focus узнал о планах Германии выслать более 30 российских дипломатов Политика, 25 мар, 23:39
Технологии и медиа ,  
0 

Между орбитами Земли и Луны пролетит огромный астероид

NASA: между орбитами Земли и Луны пролетит астероид диаметром от 40 до 90 м

В ночь с 25 на 26 марта между орбитами Земли и Луны пролетит астероид 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 м. Об этом сообщает NASA в своем Twitter.

«Астероид 2023 DZ2 пролетит мимо Земли на расстоянии более 161 тыс. км — примерно на половине расстояния до Луны — и приблизится к ней в 15:51 по восточному поясному времени (07:51 мск)», — говорится в сообщении американского космического ведомства.

В NASA уточнили, что астероид был открыт недавно. Он благополучно пролетит мимо Земли. Пролет на таком близком расстоянии от нашей планеты — и таких размеров — у астероидов происходит примерно раз в десятилетие. «Нет никакой известной угрозы, по крайней мере, для следующих 100 лет», — отметили в NASA.

В ночь с 26 на 27 января мимо Земли, над южной оконечностью Южной Америки, пролетел астероид 2023 BU размерами от 3,5 до 8,5 м. По словам инженера из научно-исследовательского центра NASA «Лаборатория реактивного движения» (JPL) Давида Фарноккьи, это одно из самых близких сближений астероида с Землей, которое когда-либо было зарегистрировано».

После этого астрономы сообщили, что существуют сложности с тем, чтобы заранее замечать небесные тела, которые могут причинить ущерб Земле. Так, 2023 BU был обнаружен астрономом-любителем Геннадием Борисовым из Крымского отделения Астрономического научного центра 21 января — за неделю до фактического пролета.

Теги
NASA астероид Земля Луна
Материалы по теме
NASA и Axiom Space договорились отправить на МКС третий частный экипаж
Технологии и медиа
«Роскосмос» начал прорабатывать возможность изучения Марса без ЕКА
Технологии и медиа
NASA назвало место разгерметизации «Прогресса МС-21»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter