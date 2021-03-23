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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова объяснила скачки заболеваемости за рубежом массовыми локдаунами

Россияне чаще контактировали с коронавирусом, у них начал вырабатываться популяционный иммунитет, считает Голикова. За рубежом этого не произошло из-за массовых ограничений
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Причина роста заболеваемости в зарубежных странах после частичной отмены ограничений — это следствие того, что у населения в этих странах нет предпосылок к формированию популяционного иммунитета. Об этом в интервью программе «Антонимы» на RT рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Отвечая на вопрос, почему в России, по ее мнению, не будет фиксироваться большой рост заболеваемости во время третьей волны эпидемии, Голикова связала это с тем, что за рубежом абсолютное большинство людей не успели получить иммунитет.

«Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают», — рассказала Голикова и пояснила, что в России люди вырабатывали популяционный иммунитет.

В ВОЗ отвергли идею коллективного иммунитета за счет отмены ограничений
Общество
Фото:Robert Michael / Global Look Press

Идея коллективного или популяционного иммунитета заключается в том, что, когда достаточно большое число людей в популяции уже обладают иммунитетом, инфекция лишается каналов распространения. Для того чтобы у человека выработался иммунитет, он должен переболеть инфекцией или провакцинироваться. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее прогнозировал появление коллективного иммунитета в России к июлю 2021 года.



«Мы вместе с экспертным сообществом оцениваем, что цифра, требуемая для формирования коллективного иммунитета, составит 60% от взрослого населения. Это 68–69 млн человек. Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии», — говорил министр.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на конец февраля оценивал число людей с иммунитетом к коронавирусу в России в 5,7–6% населения: 4,2 млн человек переболели, еще 4 млн сделали прививки. Накануне президент Владимир Путин озвучил новые данные по провакцинированным — прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Георгий Тадтаев
Татьяна Голикова коронавирус COVID-19
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