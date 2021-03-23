Голикова объяснила скачки заболеваемости за рубежом массовыми локдаунами

Россияне чаще контактировали с коронавирусом, у них начал вырабатываться популяционный иммунитет, считает Голикова. За рубежом этого не произошло из-за массовых ограничений

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Причина роста заболеваемости в зарубежных странах после частичной отмены ограничений — это следствие того, что у населения в этих странах нет предпосылок к формированию популяционного иммунитета. Об этом в интервью программе «Антонимы» на RT рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Отвечая на вопрос, почему в России, по ее мнению, не будет фиксироваться большой рост заболеваемости во время третьей волны эпидемии, Голикова связала это с тем, что за рубежом абсолютное большинство людей не успели получить иммунитет.

«Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают», — рассказала Голикова и пояснила, что в России люди вырабатывали популяционный иммунитет.

Идея коллективного или популяционного иммунитета заключается в том, что, когда достаточно большое число людей в популяции уже обладают иммунитетом, инфекция лишается каналов распространения. Для того чтобы у человека выработался иммунитет, он должен переболеть инфекцией или провакцинироваться. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее прогнозировал появление коллективного иммунитета в России к июлю 2021 года.