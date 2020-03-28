Власти сообщили о более 166 тыс. россиян под наблюдением из-за вируса

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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 166 739 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, под наблюдением медиков в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в целом по стране за 2020 год находилось 250 989 человек. В ведомстве добавили, что в лабораториях Роспотребнадзора проведено 223 509 исследований на наличие коронавируса.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

По последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев заражения. В целях борьбы с распростраенем инфекции президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В регионах страны закрываются многие досуговые и развлекательные организации, в том числе кафе, торговые центры и парки.