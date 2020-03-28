Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 00:03
Минобороны показало видео работы российских врачей в Италии Общество, 00:53 Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о борьбе с коронавирусом Общество, 00:40 Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс. Общество, 00:40 Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса Экономика, 00:24 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта Общество, 00:05 Группа Rammstein опровергла информацию о коронавирусе у Тилля Линдеманна Общество, 27 мар, 23:56 Владелец «Меги» решил не взимать аренду с закрытых в выходные магазинов Бизнес, 27 мар, 23:48 Скворцова сообщила о семи прототипах вакцины ФМБА против коронавируса Общество, 27 мар, 23:30 Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию Политика, 27 мар, 22:51 Цукерберг и Гейтс направят $25 млн на борьбу с коронавирусом Бизнес, 27 мар, 22:40 Роструд объяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю Общество, 27 мар, 22:31 ВОЗ сообщила о 100 тыс. выздоровевших от COVID-19 Общество, 27 мар, 22:30 Умер режиссер Владимир Любомудров Общество, 27 мар, 22:21 Лавров обсудил угрозу распространения коронавируса с главой МИД Китая Общество, 27 мар, 22:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния. Ранее Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу зараженных, Трамп объяснил это хорошо развитой системой тестирования
Фото: John Minchillo / AP

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 100 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Соединенные Штаты стали первой страной, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку.

Больше всего от последствий распространения инфекции пострадали штаты Нью-Йорк (более 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.).

От осложнений, вызванных заболеванием, в стране умерли более 1,5 тыс. человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Нью-Йорке (366). Число выздоровевших составило 862 человека.

27 марта США вышли на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, обойдя Китай и Италию. Президент Дональд Трамп объяснил это хорошо развитой системой тестирования — по данным проекта COVID Tracking Project, их сделали более 626 тыс.

Материал дополняется


 

Теги: США, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter