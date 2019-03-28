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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Общество ,  
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Минобрнауки предложило ИНИОНу отказаться от прав на сгоревшее здание
Чиновники Минобрнауки предложили ИНИОНу отказаться от прав на застройку сгоревшего здания библиотеки. Только так ведомство сможет заняться его восстановлением. В ИНИОНе считают, что не вернут права на здание и участок под ним
Пожар в здании библиотеки ИНИОН РАН в 2015 году (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Права на библиотеку

Начальник Дирекции единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту (ДЕЗ) Министерства науки и высшего образования Герман Иванов предложил Институту научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) отказаться от прав застройщика на сгоревшее в 2015 году здание по адресу: Нахимовский проспект, 51/21, на время реконструкции. Об этом РБК рассказал сотрудник института и подтвердила заместитель директора по научной работе ИНИОН Татьяна Пархалина. По словам Пархлиной, отказ от прав застройщика лишает ИНИОН прав не только на здание, но и на земельный участок. Сейчас у ИНИОНа право бессрочного пользования на землю под сгоревшей библиотекой и здание в собственности, пояснил РБК источник в институте.

РБК направил запрос в Минобрнауки.

На восстановление здания после пожара было выделено больше 6,75 млрд руб. В постановлении правительства о реконструкции ДЕЗ выступает заказчиком, главный распорядитель средств — Минобрнауки, а ИНИОН — застройщик-заказчик. Здание, согласно поставлению, должно быть восстановлено к концу 2021 года. Комитет государственного строительного надзора города Москвы 14 марта 2019 года выдал ИНИОН разрешение на восстановление здания, следует из данных комитета.

Иванов выступил с предложением о передаче прав 12 февраля, рассказал РБК сотрудник института. Он встретился с ​врио директора Владимиром Качаном и его заместителями и объяснил, что для института не предусмотрено выделения средств на сопровождение стройки — сам институт не сможет управлять строительством из-за отсутствия компетенций, а денег на то, чтобы создать структуру, которая бы этим занималась, выделять не предполагается, пересказал позицию ДЕЗ источник РБК, добавив, что для передачи прав ИНИОН должен направить письмо министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, отказ от прав необходим на время строительства.

Обычно застройщик владеет участком, на котором строит, а ИНИОН владеет и зданием, которое будут реконструировать, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. По мнению эксперта, если ИНИОН откажется от статуса застройщика, он лишится прав на сгоревшее здание и землю под ним. ​

Фотогалерея 
В библиотеке ИНИОН РАН сгорела половина здания

Но позиция чиновников логична, замечает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Для соблюдения формальностей бюджетной дисциплины лучше передать права тому, кто будет нести расходы по оплате ремонта. Иная конструкция усложняет порядок бухучета расходов и налогообложения», — указал он. Но передача прав на здание в теории может породить сложности с урегулированием в дальнейшем порядка пользования им и прав требований по понесенным расходам, подтвердил он.

Затянувшийся переезд

Сейчас ИНИОН располагается в здании по адресу: ул. Кржижановского, 15, стр. 2, рядом со сгоревшей библиотекой на юге Москвы. Институт переехал туда в 2015 году после пожара. С лета 2017 года институт предлагают перевести в здание Всероссийского института научной и технической информации РАН (ВИНИТИ). Причину переезда в министерстве объясняют тем, что здание на Кржижановского не соответствует нормам пожарной безопасности и нуждается в капитальном ремонте.

Но сотрудники ИНИОНа выступают против, утверждая, что переезд приведет к объединению институтов и ликвидации ИНИОНа. Кроме того, они указывают, что предложенные для переезда помещения не пригодны для работы. В августе 2018 года сотрудники написали письмо главе РАН Александру Сергееву с просьбой не выселять институт из здания на улице Кржижановского.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что по поводу здания на Кржижановского вынесли предписания с требованием капитального ремонта МЧС, Ростехнадзор и Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Устранение нарушений невозможно «в условиях присутствия третьих лиц», подчеркнули в министерстве.

В четверг, 28 марта, вопрос о переселении института будет обсуждаться в Минобрнауки, рассказал РБК собеседник в ИНИОНе.

Бюджет ИНИОНа

Размер государственной субсидии ИНИОНа в 2019 году сокращен на 38,6 млн руб., до 233,7 млн. руб., следует из соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), с которым ознакомился РБК.

Авторы: Полина Звездина, Надежда Федорова, Маргарита Грошева
Теги: ИНИОН, библиотека ИНИОН, Минобрнауки
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