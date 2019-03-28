Минобрнауки предложило ИНИОНу отказаться от прав на сгоревшее здание

Чиновники Минобрнауки предложили ИНИОНу отказаться от прав на застройку сгоревшего здания библиотеки. Только так ведомство сможет заняться его восстановлением. В ИНИОНе считают, что не вернут права на здание и участок под ним

Пожар в здании библиотеки ИНИОН РАН в 2015 году (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Права на библиотеку

Начальник Дирекции единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту (ДЕЗ) Министерства науки и высшего образования Герман Иванов предложил Институту научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) отказаться от прав застройщика на сгоревшее в 2015 году здание по адресу: Нахимовский проспект, 51/21, на время реконструкции. Об этом РБК рассказал сотрудник института и подтвердила заместитель директора по научной работе ИНИОН Татьяна Пархалина. По словам Пархлиной, отказ от прав застройщика лишает ИНИОН прав не только на здание, но и на земельный участок. Сейчас у ИНИОНа право бессрочного пользования на землю под сгоревшей библиотекой и здание в собственности, пояснил РБК источник в институте.

РБК направил запрос в Минобрнауки.

На восстановление здания после пожара было выделено больше 6,75 млрд руб. В постановлении правительства о реконструкции ДЕЗ выступает заказчиком, главный распорядитель средств — Минобрнауки, а ИНИОН — застройщик-заказчик. Здание, согласно поставлению, должно быть восстановлено к концу 2021 года. Комитет государственного строительного надзора города Москвы 14 марта 2019 года выдал ИНИОН разрешение на восстановление здания, следует из данных комитета.

Иванов выступил с предложением о передаче прав 12 февраля, рассказал РБК сотрудник института. Он встретился с ​врио директора Владимиром Качаном и его заместителями и объяснил, что для института не предусмотрено выделения средств на сопровождение стройки — сам институт не сможет управлять строительством из-за отсутствия компетенций, а денег на то, чтобы создать структуру, которая бы этим занималась, выделять не предполагается, пересказал позицию ДЕЗ источник РБК, добавив, что для передачи прав ИНИОН должен направить письмо министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, отказ от прав необходим на время строительства.