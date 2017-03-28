Собянин пообещал перестроить более 10% территории Москвы

Правительство Москвы утвердило правила землепользования и застройки (ПЗЗ), в соответствии с которыми территория развития составит немногим более 10% площади столицы, сообщает ТАСС. На большей части территории столицы планируется сохранить сложившуюся застройку, за исключением хрущевок, снос которых мэр Москвы Сергей Собянин недавно согласовал с президентом страны Владимиром Путиным.
«При этом кварталы реновации по новой программе сноса ветхого жилья будут рассмотрены отдельно после утверждения данной программы и составления адресного перечня», — заявил Собянин во вторник на заседании президиума городского правительства.
Градоначальник отметил, что ПЗЗ обсуждались с ноября 2016 года и за это время были выработаны общие подходы к сохранению существующей жилой застройки и природных территорий, в том числе особо охраняемых, а также развития промзон с соблюдением необходимых экологических и санитарных требований.
О скандалах, которыми сопровождались прошедшие в декабре 2016 года публичные слушания по проекту ПЗЗ, Собянин не упомянул. Между тем в Юго-Западном округе споры вокруг ПЗЗ оказались настолько горячими, что разнимать сторонников и противников ПЗЗ пришлось полиции. Участники заседаний в других округах столицы жаловались на то, что организаторы слушаний не давали слова противникам ПЗЗ, отказывались отвечать на вопросы или просто не пускали нежелательных для них лиц в помещения, где проходили слушания.
ПЗЗ были разработаны в 2016 году и делят «старую Москву» на территориальные зоны и прописывают параметры разрешенной застройки для конкретных участков: какого назначения объекты могут быть построены, какой высоты, площади и т. д. На основе ПЗЗ планируется до 1 июля 2017 года откорректировать Генеральный план Москвы, принятый еще в 2010 году. Параллельно идет принятие правил застройки и генерального плана для Новой Москвы.
В феврале 2017 года после встречи с Путиным, на которой обсуждалось начало новой программы сноса хрущевок, Собянин пообещал, что жильцы попавших под снос домов получат новые квартиры неподалеку от места проживания.
«Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено», — написал Собянин на своей странице в сети Twitter.
В марте 2017 года стало известно, что для переселения жителей пятиэтажек в Москве планируется построить 35,14 млн кв. м жилья. В то же время будет снесено 7934 дома, в которых расположено 640 тыс. квартир общей площадью 25 млн кв. м. Больше всего пятиэтажек снесут в Восточном и Юго-Восточном округах столицы.