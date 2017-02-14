Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,69 EUR Нал. 70,58 69,78 USD Бирж. 56,79 +0,13 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9214,50 -343,40 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,93 -0,86% DJIA 25197,02 -0,55% Nasdaq 7585,85 +0,33% FTSE 7214,76 -0,13%
Градостроительный кодекс Москвы изменят перед принятием правил застройки
Лента новостей
Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество
Градостроительный кодекс Москвы изменят перед принятием правил застройки
Политика, 14 фев 2017, 19:43
0
Градостроительный кодекс Москвы изменят перед принятием правил застройки
Мосгордума перед принятием правил землепользования и застройки готовит поправки в Градостроительный кодекс. Изменения могут одобрить уже в марте. Среди предложений — ограничение состава участников публичных слушаний
Публичные слушания ПЗЗ. Декабрь 2016 года (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Поправки в Градостроительный кодекс пройдут первое чтение в Мосгордуме в среду, 15 февраля, на подготовку дополнений ко второму чтению будет отведена как минимум неделя, рассказал РБК глава комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев. По его словам, в первую очередь в столичный кодекс внесут поправку, касающуюся правил землепользования и застройки (ПЗЗ). В ст.35 пропишут, что ПЗЗ устанавливаются Градостроительным кодексом. Это формально необходимо внести для принятия ПЗЗ, далее депутаты смогут предложить и другие изменения, отметил Зверев.

Член комиссии по градостроительству Андрей Клычков заявил РБК, что будут внесены поправки о порядке проведения публичных слушаний. «Необходимо исключить из состава участников публичных слушаний работников и учащихся организаций, которые находятся на территории района. Это студенты вузов, курсанты, работники различных предприятий, начиная с ГБУ «Жилищник» и управ. Их «мобилизуют», чтобы «перебить» любые требования жителей», — заявил Клычков.

Проект правил землепользования и застройки был разработан московскими властями в 2016 году. Он прописывает параметры строительства для конкретных участков: тип, высоту, площадь возводимых объектов. ПЗЗ упрощают выдачу разрешений на строительство и легализуют многие спорные проекты, например коммерческую застройку земель Российской академии наук. Проект ПЗЗ для десяти округов Старой Москвы со скандалами прошел публичные слушания в декабре. Заключения по публичным слушаниям изначально обещали принять к концу января, а сами ПЗЗ и откорректированный на их основе Генеральный план Москвы — до 1 июля.

В Мосгордуме утверждают, что заключение по публичным слушаниям и сами ПЗЗ могут быть приняты уже в марте. «Мы все делаем для того, чтобы до конца марта правительство города имело возможность утвердить своим распорядительным документом ПЗЗ», — заявил глава комиссии по градостроительству Зверев.

Замглавы комиссии Олег Сорока рассказал РБК, что обработка замечаний и предложений должна закончиться в первой декаде марта, после чего начнется процесс утверждения ПЗЗ. «Всего поступило около 7 тыс. предложений и замечаний от жителей, предпринимателей, юридических лиц», — сказал депутат. По его словам, «больших проблем» с проектом ПЗЗ нет.

​Экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко считает, что в столичном кодексе надо более четко прописать территориальный характер градостроительной деятельности. «Сейчас в городе действуют только отраслевые программы (транспортная и т.д.). Они часто не сбалансированы в территориальном плане», — заявил Ткаченко.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Мосгордума , ПЗЗ , поправки , законопроекты , неделя , Зверев
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Необязательное мнение: власти Москвы провели слушания по проекту ПЗЗ Бизнес
Константин Янкаускас Правила нарушений: как московские власти легализуют точечную застройку Мнение
В Мосгордуме одобрили запрет вейпов и кальянов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.