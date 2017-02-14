Градостроительный кодекс Москвы изменят перед принятием правил застройки

Мосгордума перед принятием правил землепользования и застройки готовит поправки в Градостроительный кодекс. Изменения могут одобрить уже в марте. Среди предложений — ограничение состава участников публичных слушаний

Публичные слушания ПЗЗ. Декабрь 2016 года (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Поправки в Градостроительный кодекс пройдут первое чтение в Мосгордуме в среду, 15 февраля, на подготовку дополнений ко второму чтению будет отведена как минимум неделя, рассказал РБК глава комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев. По его словам, в первую очередь в столичный кодекс внесут поправку, касающуюся правил землепользования и застройки (ПЗЗ). В ст.35 пропишут, что ПЗЗ устанавливаются Градостроительным кодексом. Это формально необходимо внести для принятия ПЗЗ, далее депутаты смогут предложить и другие изменения, отметил Зверев.

Член комиссии по градостроительству Андрей Клычков заявил РБК, что будут внесены поправки о порядке проведения публичных слушаний. «Необходимо исключить из состава участников публичных слушаний работников и учащихся организаций, которые находятся на территории района. Это студенты вузов, курсанты, работники различных предприятий, начиная с ГБУ «Жилищник» и управ. Их «мобилизуют», чтобы «перебить» любые требования жителей», — заявил Клычков.

Проект правил землепользования и застройки был разработан московскими властями в 2016 году. Он прописывает параметры строительства для конкретных участков: тип, высоту, площадь возводимых объектов. ПЗЗ упрощают выдачу разрешений на строительство и легализуют многие спорные проекты, например коммерческую застройку земель Российской академии наук. Проект ПЗЗ для десяти округов Старой Москвы со скандалами прошел публичные слушания в декабре. Заключения по публичным слушаниям изначально обещали принять к концу января, а сами ПЗЗ и откорректированный на их основе Генеральный план Москвы — до 1 июля.

В Мосгордуме утверждают, что заключение по публичным слушаниям и сами ПЗЗ могут быть приняты уже в марте. «Мы все делаем для того, чтобы до конца марта правительство города имело возможность утвердить своим распорядительным документом ПЗЗ», — заявил глава комиссии по градостроительству Зверев.

Замглавы комиссии Олег Сорока рассказал РБК, что обработка замечаний и предложений должна закончиться в первой декаде марта, после чего начнется процесс утверждения ПЗЗ. «Всего поступило около 7 тыс. предложений и замечаний от жителей, предпринимателей, юридических лиц», — сказал депутат. По его словам, «больших проблем» с проектом ПЗЗ нет.

​Экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко считает, что в столичном кодексе надо более четко прописать территориальный характер градостроительной деятельности. «Сейчас в городе действуют только отраслевые программы (транспортная и т.д.). Они часто не сбалансированы в территориальном плане», — заявил Ткаченко.