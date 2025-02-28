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Папа римский перенес приступ бронхоспазма

Понтифику сделали бронхоскопию и подключили к неинвазивной искусственной вентиляции легких. Его госпитализировали 14 февраля и диагностировали двустороннюю пневмонию. Накануне Ватикан сообщил об улучшении здоровья папы римского
Мужчина молится&nbsp;рядом со статуей папы римского Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, где находится на лечении папа Франциск, в Риме, Италия, 28 февраля 2025
Мужчина молится рядом со статуей папы римского Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, где находится на лечении папа Франциск, в Риме, Италия, 28 февраля 2025 (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

У папы римского Франциска произошел новый приступ бронхоспазма, сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

«Сегодня днем у папы римского, который все утро чередовал дыхательную гимнастику с молитвами в часовне, случился единичный эпизод бронхоспазма. Это вызвало рвоту, из-за которой он вдохнул немного рвотных масс, что привело к внезапному ухудшению его состояния», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что папе римскому сразу сделали бронхоскопию, чтобы очистить дыхательные пути и подключили к неинвазивной искусственной вентиляции легких, что повысило уровень кислорода в крови.

Врачам потребуется один-два дня, чтобы оценить клиническое состояние понтифика, добавили в пресс-службе.

Ватикан снова сообщил об улучшении состояния папы римского
Общество
Папа римский Франциск

Папу Франциска госпитализировали 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, спустя несколько дней у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

В воскресенье, 23 февраля, в Ватикане состояние папы римского оценили как критическое, однако через несколько дней сообщили об улучшении состояния его здоровья.

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Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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