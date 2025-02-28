Голикова сообщила о выходе ряда регионов из зоны «демографической зимы»

Рост рождаемости показали несколько регионов, где ранее фиксировалось ее снижение, сообщила Голикова. Это Смоленская, Орловская, Рязанская, Ленинградская, Калининградская области, отметила вице-премьер

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В 2024 году рост рождаемости зафиксирован в 18 регионах России, в том числе в тех, которые ранее показывали снижение уровня этого показателя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на предварительные данные Росстата, передает корреспондент РБК. По словам Голиковой, речь идет о регионах Центральной России и Северо-Запада из так называемого кластера «демографической зимы».

«Это Смоленская, Орловская, Рязанская, Ленинградская, Калининградская области, которые продемонстрировали рост рождаемости», — отметила вице-премьер.

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей в среднем на одну женщину. — РБК) почти не изменился, он составил 1,4, сказала Голикова. Также, по предварительным данным Росстата, сохранилась положительная динамика третьих и последующих рождений, показатель вырос на 1,1% к предыдущему году.

Дифференциация между регионами по уровню рождаемости остается высокой. По предварительным данным за 2024 год, в 38 субъектах (без учета новых регионов) рождаемость выше общероссийской, а в двух — Чеченской Республике и Республике Тыва — она превышает уровень простого воспроизводства, показатель там выше 2,1.

Ранее РБК писал со ссылкой на данные Росстата, что наибольший спад рождаемости в 2024 году произошел в Еврейской автономной области (минус 16%), Калмыкии (минус 12%), на Алтае (минус 10%), в Белгородской области (минус 8%). Рост рождаемости наблюдался в Адыгее, Крыму, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.

Голикова отметила также, что основные приоритеты госполитики в сфере демографии должны быть направлены на «воздействие на женщин 30–39 лет, которые дают прирост третьих и последующих рождений», и «создание условий для рождения детей у молодых родителей», которые могут родить более одного или двух детей.

Согласно президентскому указу о национальных целях развития, суммарный коэффициент рождаемости должен достичь 1,6 к 2030 году и 1,8 — к 2036 году. Демографический прогноз Росстата в высоком сценарии предполагает, что к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости составит 1,516. В целевом сценарии демографического прогноза Росстата — 1,6–1,8.