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Росстат оценил естественную убыль населения в 2024 году

Естественная убыль населения России по итогам 2024 года увеличилась на 20%, до 596,2 тыс. человек, сообщил Росстат. Число родившихся снизилось, а число умерших выросло
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

По итогам 2024 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 596,2 тыс. человек. Это следует из оперативных данных Росстата. Результат оказался на 20,4% выше аналогичных данных за 2023 год — тогда естественная убыль была на уровне 495,2 тыс. человек. Рекорд по естественной убыли за новейшую историю страны был установлен в пандемийном 2021 году, когда она достигла 1,04 млн человек.

Число родившихся по итогам 2024 года сократилось: оно составило 1,222 млн человек, что на 3,4% ниже результата годом ранее (1,265 млн человек). Более низкий показатель числа рождений фиксировался только в 1999 году — тогда число новорожденных упало до 1,215 млн. Замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в январе говорил, что, по прогнозам Росстата, увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами произойдет после 2027 года, а после 2030-го должен наблюдаться рост абсолютного числа рождений на фоне увеличения числа женщин репродуктивного возраста.

Наибольший спад рождаемости в 2024 году произошел в Еврейской автономной области (минус 16%), Калмыкии (минус 12%), на Алтае (минус 10%), в Белгородской области (минус 8%). Коэффициент рождаемости (число родившихся в расчете на 1 тыс. человек населения) снизился в 2024 году до 8,4 с 8,7 по итогам 2023 года.

Рост рождаемости наблюдался в Адыгее, Крыму, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне, следует из данных Росстата.

Число умерших в 2024 году выросло на 3,3%, до 1,82 млн, следует из данных Росстата. В предыдущие два года количество смертей снижалось: в 2023 году — на 7,1%, в 2022 году — на 22,3%. Это стало следствием высокой базы 2021 года, когда на фоне пандемии число умерших достигло рекордного уровня 2,44 млн. Коэффициент смертности в 2024 году увеличился до 12,5 после 12 в 2023-м (на 1 тыс. человек).

Вместе с данными о естественном движении населения Росстат привел статистику браков и разводов. Число браков в 2024 году снизилось на 7%, до 880 тыс., число разводов — на 5,7%, до 644 тыс.

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