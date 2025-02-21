Росстат оценил естественную убыль населения в 2024 году

Естественная убыль населения России по итогам 2024 года увеличилась на 20%, до 596,2 тыс. человек, сообщил Росстат. Число родившихся снизилось, а число умерших выросло

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По итогам 2024 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 596,2 тыс. человек. Это следует из оперативных данных Росстата. Результат оказался на 20,4% выше аналогичных данных за 2023 год — тогда естественная убыль была на уровне 495,2 тыс. человек. Рекорд по естественной убыли за новейшую историю страны был установлен в пандемийном 2021 году, когда она достигла 1,04 млн человек.

Число родившихся по итогам 2024 года сократилось: оно составило 1,222 млн человек, что на 3,4% ниже результата годом ранее (1,265 млн человек). Более низкий показатель числа рождений фиксировался только в 1999 году — тогда число новорожденных упало до 1,215 млн. Замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в январе говорил, что, по прогнозам Росстата, увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами произойдет после 2027 года, а после 2030-го должен наблюдаться рост абсолютного числа рождений на фоне увеличения числа женщин репродуктивного возраста.

Наибольший спад рождаемости в 2024 году произошел в Еврейской автономной области (минус 16%), Калмыкии (минус 12%), на Алтае (минус 10%), в Белгородской области (минус 8%). Коэффициент рождаемости (число родившихся в расчете на 1 тыс. человек населения) снизился в 2024 году до 8,4 с 8,7 по итогам 2023 года.

Рост рождаемости наблюдался в Адыгее, Крыму, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне, следует из данных Росстата.

Число умерших в 2024 году выросло на 3,3%, до 1,82 млн, следует из данных Росстата. В предыдущие два года количество смертей снижалось: в 2023 году — на 7,1%, в 2022 году — на 22,3%. Это стало следствием высокой базы 2021 года, когда на фоне пандемии число умерших достигло рекордного уровня 2,44 млн. Коэффициент смертности в 2024 году увеличился до 12,5 после 12 в 2023-м (на 1 тыс. человек).

Вместе с данными о естественном движении населения Росстат привел статистику браков и разводов. Число браков в 2024 году снизилось на 7%, до 880 тыс., число разводов — на 5,7%, до 644 тыс.