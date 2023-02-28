Зарубежные клиники усложнили прием на лечение пациентов из России

Пациентам из России стало сложнее получить медицинскую помощь за рубежом — немецкие и американские клиники перестали отвечать на заявки, затягивают сроки оформления и больше на рассматривают страну как перспективный рынок

Университетский медицинский комплекс «Шарите» в Берлине, Германия (Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press)

Клиники Германии и США, которые ранее оказывали медицинские услуги пациентам из России, перестали брать на лечение пациентов с «красным паспортом», выяснил «Медвестник», опросив представителей компаний, которые организовывали такие лечебные поездки, а также сотрудников страховых компаний и благотворительных фондов.

«Ряд немецких государственных и университетских клиник фактически перестали работать с российскими пациентами. Они принимают заявки, но ответ получить невозможно. Видно, что появилось негласное правило не заниматься россиянами или оставлять их «на потом», — рассказала изданию CEO сервиса TopMedClinic Виктория Сандалюк. Этот сервис объединяет агентства, которые специализируются на медицинском туризме.

Также, по ее словам, немецкие клиники более не ориентируются на российский рынок — например, убрали русскоговорящих операторов.

О сложностях с получением лечения в немецких государственных клиниках говорит и основатель сервиса «Клиники Германии» Максим Рыков. «Абсолютно все немецкие государственные клиники, в том числе «Шаритэ», больше не выдают медицинские приглашения россиянам. Это факт. В клиниках нам объясняют, что у них даже больше нет нужных формуляров в системе», — сказал он. Попасть на лечение в Германии россиянин может только в том случае, если сможет найти медицинское агентство в том же городе, куда хочет поехать на лечение, и это агентство согласится заняться его оформлением. Стоимость такой услуги в Мюнхене, например, составляет порядка €750, указывает «Медвестник».

Подтверждают информацию об отказах пациентов в немецких клиниках «разного уровня» и в компании CMP Germed GmbH, которая занимается оформлением лечения в Германии, а также в компании Madanes, которая занимается медицинским страхованием. «В крупном известном медучреждении нам сказали, что официально отказать в приеме они не могут, но процедура оформления будет такой, что пациент из России к ним не поедет», — сообщила «Медвестнику» Елена Солопова, генеральный директор представительства провайдера медстрахования Madanes на территории России и СНГ. По ее словам, это говорит о том, что клиника специально затягивает сроки оформления. Название клиники Солопова не уточнила.

Возникают проблемы с отправкой пациентов на лечение за рубеж и у благотворительных фондов. В фонде Константина Хабенского «Медицинскому вестнику» рассказали, что ежегодно отправляли за границу несколько детей, которым необходимо проведение лазерной абляции эпилептических очагов (метод применяют для лечении эпилепсии, если состояние пациента не поддается корректировке с помощью лекарств; в России метод не применяют).

В 2022 году американская Texas’s Children Hospital приостановила сотрудничество с фондом Хабенского «в одностороннем порядке». В фонде связывают приостановку сотрудничества с финансовыми опасениями клиники: даже если благотворительная организация сможет заплатить за курс лечения, в клинике может возникнуть необходимость в дополнительных услугах, оплатить которые из России будет сложно.

Texas’s Children Hospital и «Шаритэ» на запросы издания не ответили.

Эксперты, опрошенные «Медвестником», также указывают, что спрос на медицинские услуги за рубежом в России снижается из-за роста цен и усложнения логистики: прямые авиаперелеты в европейские страны более недоступны; а если пациентам удается договориться о лечении, то затраты на услуги агентов, помогающих оформить визы, оплатить лечение и билеты, оказываются значительно выше, чем до начала спецоперации на Украине.

Так, согласно расчетам Madanes, стоимость самого лечения за рубежом выросла за год на 15%, но авиабилеты в отдельные месяцы могли обойтись пациентам в 700 тыс. руб. Не могут благотворительные фонды больше пользоваться и бонусными программами авиакомпаний, за счет которых они экономили на билетах для пациентов. Если раньше благотворительный «Русфонд», который оказывает помощь тяжело больным детям, мог помочь купить билеты, используя программу «Аэрофлота» «Мили милосердия», то теперь из-за запрета выполнять рейсы в Европу и США билеты на рейсы с пересадками оплачивают семьи пациентов. Средняя цена перелета — от 200 тыс. руб.

Усложнился и процесс получения медицинских виз в Германию: процесс стал занимать больше времени, пациентов также обязуют подтвердить, что у них есть источник дохода за пределами России или Белоруссии, говорят собеседники «Медвестника».

Из-за всех этих проблем изменились страны, в которых россияне теперь рассчитывают получить медицинскую помощь: если раньше это были Швейцария, Германия и Израиль, то теперь направлениями-лидерами медицинского туризма стали Турция, Израиль и Корея.