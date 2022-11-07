«Росгосстрах»: россияне рассказали, на сколько больше стали тратить на медицину за год

Россияне рассказали, на сколько больше стали тратить на медицину за год

Стоимость медицинских услуг выросла в среднем на 15%, показали результаты опроса. Сильнее всего подорожали услуги специалистов, использующих много импортных материалов

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Стоимость медицинских услуг в России за год выросла в среднем на 15%, следует из результатов опроса, который провела страховая компания «Росгосстрах» (есть у РБК).

Опрос проводился в октябре 2022 года среди 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах.

Примерно половина опрошенных (46%) полагает, что цены на медицинские услуги за год выросли на 5-10%. Около четверти респондентов (28%) считают, что услуги специалистов стали стоить на 10-15% дороже.

Стоимость медицинских услуг резко выросла в тех областях, где применяют много импортных расходных материалов, считает замдиректора департамента методологии и анддерайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова. Так, услуги стоматологов и ортодонтов подорожали сильнее — примерно на 20-30%, сказала она.

Чаще всего респонденты жаловались на высокие цены в стоматологиях (76%). Чуть более половины признались, что высокой им кажется стоимость пластической хирургии (52%). Дорогими опрошенные считают услуги специалистов по репродуктивной медицине (27%) и хирургов (23%). Также 27% россиян отметили высокую стоимость ультразвуковых исследований и МРТ.

Каждый пятый респондент (21%) отдает за медицинские услуги не более 5 тыс. руб. в год. Треть респондентов (31%) призналась, что тратит на услуги медиков от 5 до 10 тыс. руб. за этот же срок. 24% сказали, что их годовые расходы составляют 10 — 20 тыс. руб. 11% опрошенных ежегодно платят медицинским специалистам от 20 до 50 тыс. руб.

Примерно две трети опрошенных (66%) сказали, что вынуждены откладывать деньги на проведение сложных медицинских процедур. Каждому пятому хватает текущего дохода, чтобы оплачивать такие услуги сразу.

В июле 2022 года портал SuperJob провел опрос, результаты которого показали, что россияне считают здравоохранение вторым по приоритетности направлением государственных расходов. Мнение, что именно эта сфера должна быть главной при распределении средств, поддержал 51% опрошенных (допускались множественные ответы), первое место заняло образование.