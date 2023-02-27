Россияне рассказали, почему пользуются телемедициной

Услугами телемедицины пользуются 27% россиян, в основном это граждане в возрасте от 26 до 45 лет (70%). Это следует из совместного опроса страховой компании «Росгосстрах» и аналитического агентства A2:Research (есть у РБК).

Чуть больше трети опрошенных (35%) считают, что с помощью телемедицины можно оперативно получить помощь, 28% видят преимущество в том, что не нужно стоять в очередях, а 25% считают, что это удобно, потому что многие вопросы можно решить онлайн, без похода в поликлинику.

Самыми популярными врачами, к которым россияне обращаются с помощью телемедицины, стали:

терапевт (25%);

педиатр (18%);

эндокринолог/диетолог (17%);

невролог (16%);

психолог (15%.)

Большинство россиян (73%) совсем не пользуются услугами телемедицины. Основные причины этого в том, что они не доверяют врачам онлайн (33%) и не видят смысла в телемедицине, поскольку диагноз нельзя поставить дистанционно (22%). Еще 16% вообще не знали о существовании такой услуги.

Респонденты рассказали, какие медицинские вопросы хотели бы решать с помощью телемедицины:

получение больничного листа (21%);

консультация с дежурным врачом (19%);

получение рецепта на лекарства (18%);

снятие острой боли (18%);

получение направлений на обследования и анализы (17%);

заказ лекарственных средств на дом (14%).

В опросе, который проводился в феврале, поучаствовали 1372 совершеннолетних гражданина из всех федеральных округов России.

Опрос, который «Росгосстрах» проводил в 2022 году, показал, что стоимость медицинских услуг в России за год выросла в среднем на 15%. Сильнее всего подорожали услуги специалистов, использующих много импортных материалов. Примерно две трети опрошенных (66%) сказали, что вынуждены откладывать деньги на проведение сложных медицинских процедур.