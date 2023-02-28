В Бурятии предотвратили массовую драку подростков из «ЧВК «Рёдан»

Улан-Удэ (Фото: Андрей Огородник / ТАСС)

Полиция Бурятии предотвратила массовую драку с участием подростков возле ТЦ в Улан-Удэ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД региона.

«Поступило сообщение о том, что возле одного из торговых центров города собрались подростки с целью массовой драки. Сотрудниками полиции нарушения общественного порядка не допущено», — говорится в сообщении. «РИА Новости» уточняет, что речь идет о торговом центре «Форум».

В отделение полиции доставлены восемь несовершеннолетних. С ними провели профилактическую беседу, после чего их передали законным представителям.

В местном новостном телеграм-канале «Ариг Ус» появилась видеозапись с места события. На видео видна толпа людей, одетых в черную одежду. По версии издания, это могут быть представители «ЧВК «Рёдан».

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к японской манге Hunter x Hunter («Охотник х Охотник»), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме. Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

24 февраля 226 человек, которые могут быть связаны с этой субкультурой, задержали у ТЦ «Авиапарк» в Москве. На родителей восьми из задержанных составили протоколы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Массовые драки участников субкультуры «ЧВК «Рёдан» также происходили и на Украине. В Киеве подростки собрались возле ТРЦ «Гулливер», в Харькове — возле ТРЦ «Никольский», во Львове — возле ТРЦ «Форум». В МВД Украины назвали эти собрания «флешмобом, организованным Россией».