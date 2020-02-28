Вирус из Китая , 28 фев, 17:25
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Из России вышлют нарушивших режим изоляции из-за коронавируса иностранцев
Во время рейдов в местах массового посещения и проживания граждан КНР, а также россиян, прилетевших из Китая в Москву, были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, введенный из-за вспышки коронавируса. Иностранные граждане в их числе подлежат депортации. Об этом РБК сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации», — заявила она.
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