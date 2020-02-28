Из России вышлют нарушивших режим изоляции из-за коронавируса иностранцев

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Во время рейдов в местах массового посещения и проживания граждан КНР, а также россиян, прилетевших из Китая в Москву, были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, введенный из-за вспышки коронавируса. Иностранные граждане в их числе подлежат депортации. Об этом РБК сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации», — заявила она.

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