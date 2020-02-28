СК заочно обвинил россиянина в нападении на центр культуры в Киеве

Уголовное дело возбуждено после того, как радикалы забросали камнями Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года. Следователи считают, что мужчина участвовал в антироссийской акции

Михаил Агафонов (Фото: СК РФ)

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение гражданину России Михаилу Агафонову по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом сообщается на сайте СК России.

Агафонова обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

По информации следователей, Агафонов принял участие в «антироссийской акции», которая была организована руководителем «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) Николаем Коханивским.

В ходе акции ее участники забросали «камнями и другими предметами фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна и двери», говорится в сообщении. В результате дипломатическому учреждению был причинен крупный материальный ущерб.