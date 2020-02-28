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СК заочно обвинил россиянина в нападении на центр культуры в Киеве

Уголовное дело возбуждено после того, как радикалы забросали камнями Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года. Следователи считают, что мужчина участвовал в антироссийской акции
Михаил Агафонов (Фото: СК РФ)

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение гражданину России Михаилу Агафонову по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом сообщается на сайте СК России.

Агафонова обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

По информации следователей, Агафонов принял участие в «антироссийской акции», которая была организована руководителем «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) Николаем Коханивским.

В ходе акции ее участники забросали «камнями и другими предметами фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна и двери», говорится в сообщении. В результате дипломатическому учреждению был причинен крупный материальный ущерб.

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В настоящее время также расследуется уголовное дело, возбужденное против Коханивского, по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В январе 2016 года Агафонов сообщил, что получил политическое убежище на Украине.

Российский центр науки и культуры в Киеве является украинским представительством Россотрудничества.

В течение зимы 2018 года радикалы нападали на здание Российского центра науки и культуры в Киеве несколько раз. Так, в начале января это сделали активисты из организации «Черный квадрат». Они облили красной краской центральный вход в здание, оставили на территории листовки экстремистского содержания и сделали надписи на стенах. Организация называла центр «прикрытием для враждебной Украине пропаганды».

Позже, в середине февраля 2018 года, в здание ворвались радикалы из группировки С14, сорвали российский флаг и растоптали его. Они также разгромили выставку памяти певца Федора Шаляпина, которая проходила в тот момент.

На следующий день представительство Россотрудничества вновь атаковали, на этот раз нападение было организовано ОУН. Радикалы с маршем прошли к зданию, по пути забросав камнями отделение «дочки» Сбербанка и отделение Альфа-банка. Здание Российского центра они забросали камнями и яйцами. По данным «Интерфакс-Украина», полицейские и сотрудники Нацгвардии, которые стояли в это время рядом, не пытались помешать погрому.

Автор: Мария Лисицына
Теги: погром, Киев, Россотрудничество, СК России
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