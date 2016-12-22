В Киеве радикалы разгромили здание Россотрудничества

В Киеве радикалы ворвались в здание представительства Россотрудничества, разгромили выставку памяти Шаляпина и расписали стены лозунгами. В это время внутри здания находились репетировавшие спектакль дети

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Киеве радикалы из националистической группировки С14 напали на здание Россотрудничества, сообщает УНИАН. В это время внутри проводили репетицию детского спектакля «Ревизор».

В группе C14 в Facebook радикалы опубликовали фотографии акции. На них видно, что у ворот представительства собрались по меньшей мере несколько десятков человек. Они ворвались внутрь здания, сорвали флаг России и растоптали его.

​Радикалы расписали стены внутренних помещений представительства российской организации лозунгами. На фотографии, опубликованной агентством, видна надпись «Свободу Сенцову». УНИАН отмечает, что при атаке радикалы взломали двери с помощью болгарки​. Несмотря на прибытие полиции, нападавшие продолжили свои действия.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Радикалы разгромили выставку памяти певца Федора Шаляпина, которая была организована внутри здания. Снаружи участники нападения устроили сожжение российского флага, который они сорвали со здания представительства. Видео акции они разместили в своей группе в Facebook. При этом они размахивали файерами и выкрикивали лозунги «Геть ФСБ» и «Мы с Донбасса — смерть Кремлю».

В нападении на здание Россотрудничества участвовали около 40 человек, многие из которых скрывали свои лица балаклавами, сообщил РБК глава киевского отделения Россотрудничества Константин Воробьев. «Была достаточно большая группа нападавших, были из С14, «Правого сектора» (организация запрещена в России. — РБК) и организации «Традиция и порядок». У нас в здании в этот момент репетировали «Ревизора», в здании находились около ста человек, в основном дети», — рассказал он.



По словам Воробьева, шествие возглавлял народный депутат Андрей Лозовой из Радикальной партии, также в акции участвовал лидер группировки С14 Евгений Карась. «Были около 35–40 человек, большинство — молодые люди, скорее всего, но многие из них свои лица скрывали за балаклавами. Акция приурочена к событиям на Майдане и называется «Смерть России», — добавил глава киевского Россотрудничества.



Воробьев уточнил, что они ожидали нападения националистов, но не 17 февраля, а на день позже. «Завтра придут опять, но уже другие, такая у них борьба за гранты», — пояснил он. По его словам, зданию был нанесен значительный материальный ущерб: «надругались над флагом, разбили витрины, испортили стены непотребными надписями».

Националистическая группа С14 ранее уже организовывала подобные акции. Нападение на Россотрудничество стало для них не первым: так, в августе 2016 года они атаковали здание представительства организации, забросав его файерами и дымовыми шашками. Тогда акция была проведена в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко, процесс над которой проводился в России.

Нападения на здание Россотрудничества в Киеве регулярно организуются националистическими группами. Еще одно нападение было проведено в апреле 2017 года, когда националисты заблокировали здание перед проведением «Тотального диктанта». Организацию блокады взяла на себя праворадикальная партия «Национальный корпус».