В Киеве радикалы напали на Российский центр науки и культуры

В Киеве радикалы из организации «Черный квадрат» совершили нападение на здание Российского центра науки и культуры. Это произошло в рождественскую ночь, сообщается на странице этой организации в Facebook.
Активисты облили красной краской центральный вход здания, разбросали на территории здания листовки экстремистского содержания и сделали соответствующую надпись на стене, следует из сообщения.
В своем заявлении радикалы называют Российский центр «прикрытием для враждебной Украине пропаганды».
Информацию о нападении на здание агентству «РИА Новости» подтвердил один из сотрудников Центра. «Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Мы оттирали его полдня. Нанесен значительный материальный ущерб», — приводит агентство его слова. Собеседник добавил, что это уже не первое нападение на здание Центра в Киеве, «и, как показывает практика, вряд ли кто-то будет их искать».
Сотрудник Центра уточнил, что организация была вынуждена вновь обратиться с заявлением по факту случившегося в украинскую полицию. Российское посольство, в свою очередь, направило ноту протеста в МИД Украины с требованием пресечь противоправные действия радикалов, которые противоречат всем нормам международного права, добавил он.