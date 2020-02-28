Адвокат счел безосновательными данные о деле о сбыте наркотиков Абызову

Защита Абызова не знает о деле, возбужденном по факту нахождения наркотиков, сообщил РБК адвокат экс-министра. СМИ сообщили, что речь идет о 0,8 г каннабиса

Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Защите бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова не сообщали о возбуждении уголовного дела по факту нахождения наркотического вещества. Об этом заявил РБК его адвокат Александр Аснис.

«СМИ совершенно безосновательно утверждают, что дело возбуждено по факту сбыта наркотика именно Абызову», — сказал он.

О возбуждении дела по факту обнаружения каннабиса в квартире Абызова ранее в пятницу сообщили телеканал РЕН ТВ и агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточнялось, что дело возбуждено по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Речь идет о том, что неизвестный продал экс-министру 0,8 г наркотика. О наркотическом веществе, найденном при обыске у Абызова в марте 2019 года, ранее сообщал следователь на одном из заседаний по продлению ареста экс-министру. Аснис тогда заявлял, что у Следственного комитета нет претензий к Абызову из-за обнаруженного вещества и что квартира, в которой был найден наркотик, расположена рядом с квартирой самого Абызова и была арендована, для того чтобы перекрыть доступ по балконам.

«Могу повторить то, что говорил почти год назад, когда этот вопрос впервые возник. Квартира, в которой был обнаружен маленький сверток с каким-то наркотиком, Абызову не принадлежит и не принадлежала, им лично не арендовывалась. В этой квартире длительное время шли ремонтные работы. Отпечатков пальцев Абызова на этом свертке, по заключению экспертизы, не обнаружено», — отметил Аснис.