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Общество ,  
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Адвокат счел безосновательными данные о деле о сбыте наркотиков Абызову

Защита Абызова не знает о деле, возбужденном по факту нахождения наркотиков, сообщил РБК адвокат экс-министра. СМИ сообщили, что речь идет о 0,8 г каннабиса
Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Защите бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова не сообщали о возбуждении уголовного дела по факту нахождения наркотического вещества. Об этом заявил РБК его адвокат Александр Аснис.

«СМИ совершенно безосновательно утверждают, что дело возбуждено по факту сбыта наркотика именно Абызову», — сказал он.

О возбуждении дела по факту обнаружения каннабиса в квартире Абызова ранее в пятницу сообщили телеканал РЕН ТВ и агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточнялось, что дело возбуждено по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Речь идет о том, что неизвестный продал экс-министру 0,8 г наркотика. О наркотическом веществе, найденном при обыске у Абызова в марте 2019 года, ранее сообщал следователь на одном из заседаний по продлению ареста экс-министру. Аснис тогда заявлял, что у Следственного комитета нет претензий к Абызову из-за обнаруженного вещества и что квартира, в которой был найден наркотик, расположена рядом с квартирой самого Абызова и была арендована, для того чтобы перекрыть доступ по балконам.

«Могу повторить то, что говорил почти год назад, когда этот вопрос впервые возник. Квартира, в которой был обнаружен маленький сверток с каким-то наркотиком, Абызову не принадлежит и не принадлежала, им лично не арендовывалась. В этой квартире длительное время шли ремонтные работы. Отпечатков пальцев Абызова на этом свертке, по заключению экспертизы, не обнаружено», — отметил Аснис.

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«Я полагаю, само возбуждение уголовного дела почти через год после того, как было обнаружено это незначительное количество наркотиков, недостаточное для привлечения кого-либо к уголовной ответственности, не может иметь к Абызову никакого отношения. Сам этот факт и распространение информации о нем в СМИ свидетельствует исключительно о желании в очередной раз попытаться дискредитировать Абызова в тот момент, когда у следствия вновь возникли серьезные проблемы с доказыванием того обвинения, которое было предъявлено Абызову», — заявил адвокат.

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Абызов был задержан и арестован в конце марта 2019 года, ему были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). Кроме экс-министра по делу проходят несколько менеджеров из принадлежавших ему компаний. Следствие считает, что в 2012–2014 годах Абызов, работая в правительстве и не имея права заниматься бизнесом, организовал сложную сделку со своими активами, в результате чего миноритарные акционеры его компаний понесли ущерб на 4 млрд руб. Средства от сделки, по мнению следствия, были выведены за рубеж на счет подконтрольного Абызову кипрского офшора Blacksiris.

В рамках уголовного дела суды арестовали имущество Абызова на сумму порядка 30 млрд руб.; его защита указывала, что это многократно превышает ущерб по уголовному делу.

Летом прошлого года Абызову предъявили новое обвинение — теперь ему вменяют также нарушение запрета на занятие предпринимательской деятельностью (ст. 289 УК РФ) и легализацию денежных средств (ст. 174.1) при продаже акций принадлежащих ему компаний в 2018 году. Речь идет об акциях СИБЭКО, которые за 32 млрд руб. были проданы двум компаниям — АО «Кузбассэнерго» и АО «ХРСК». Следствие считает, что Абызов, будучи министром, руководил этими компаниями, хотя не имел такого права.

Абызов не признает себя виновным. В СИЗО ему диагностировали неврологическое расстройство, влияющее на опорно-двигательный аппарат, при этом три курса лечения в медсанчасти «Лефортово» не дали результата, говорил он на одном из заседаний суда по мере пресечения.

Автор: Маргарита Алехина
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