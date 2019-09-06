Адвокат раскрыл фабулу нового дела против Абызова

Речь идет об акциях СИБЭКО, которые компании, по версии следствия, принадлежащие Абызову, продали в 2018 году за 32 млрд руб. Экс-министру инкриминируют нарушение запрета на ведение бизнеса и легализацию средств

Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову предъявили новое обвинение: ему инкриминируют нарушение запрета на занятие предпринимательской деятельностью (ст. 289 УК РФ) и легализацию денежных средств (ст. 174.1) при продаже акций принадлежащих ему компаний в 2018 году, сообщил РБК адвокат экс-министра Александр Аснис.

Речь идет об акциях ОАО «СИБЭКО», которые были проданы двум компаниям — АО «Кузбассэнерго» и АО «ХРСК». По словам Асниса, следствие считает, что Абызов на момент сделки руководил компаниями и тем самым нарушил запрет.

«Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд руб. следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные», — рассказал адвокат.

Абызов не считает себя виновным и дал показания в том объеме, который счел возможным на данный момент, добавил Аснис. По его словам, защита считает новые обвинения несостоятельными с правовой и фактической точек зрения. «Законная, публично раскрытая, согласованная с ФАС, никем не оспоренная и не признанная недействительной сделка вдруг признается следствием преступной только на том основании, что ее совершили компании, якобы имеющие отношение к Абызову, бывшему в то время министром», — заявил адвокат.