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Alibaba $225 (+27,59%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+10,02%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Адвокат раскрыл фабулу нового дела против Абызова
Речь идет об акциях СИБЭКО, которые компании, по версии следствия, принадлежащие Абызову, продали в 2018 году за 32 млрд руб. Экс-министру инкриминируют нарушение запрета на ведение бизнеса и легализацию средств
Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову предъявили новое обвинение: ему инкриминируют нарушение запрета на занятие предпринимательской деятельностью (ст. 289 УК РФ) и легализацию денежных средств (ст. 174.1) при продаже акций принадлежащих ему компаний в 2018 году, сообщил РБК адвокат экс-министра Александр Аснис.

Речь идет об акциях ОАО «СИБЭКО», которые были проданы двум компаниям — АО «Кузбассэнерго» и АО «ХРСК». По словам Асниса, следствие считает, что Абызов на момент сделки руководил компаниями и тем самым нарушил запрет.

«Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд руб. следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные», — рассказал адвокат.

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Абызов не считает себя виновным и дал показания в том объеме, который счел возможным на данный момент, добавил Аснис. По его словам, защита считает новые обвинения несостоятельными с правовой и фактической точек зрения. «Законная, публично раскрытая, согласованная с ФАС, никем не оспоренная и не признанная недействительной сделка вдруг признается следствием преступной только на том основании, что ее совершили компании, якобы имеющие отношение к Абызову, бывшему в то время министром», — заявил адвокат.

Он добавил, что защита намерена обжаловать новое обвинение.

Абызова задержали и арестовали в марте этого года, его обвинили в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). Помимо самого экс-министра по делу проходят несколько менеджеров из принадлежавших ему компаний. Следствие считает, что в 2012–2014 годах Абызов, работая в правительстве и не имея права заниматься бизнесом, организовал сложную сделку со своими активами, в результате чего миноритарным акционерам его компаний был нанесен ущерб на сумму 4 млрд руб., а средства выведены за рубеж.

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Дело основано на сделке по продаже четырех «дочек» компании Абызова «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris, который следствие считает подконтрольным экс-министру. Впоследствии «дочки» объединили с учрежденными офшором фирмами и, как утверждают правоохранители, по завышенной цене 4 млрд руб. продали компаниям СИБЭКО и РЭС, которые контролировались Абызовым на 96%.

В конце августа против Абызова возбудили дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК), максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, составляет два года лишения свободы. Позже было возбуждено и дело о легализации 30 млрд руб.

Авторы: Маргарита Алехина, Константин Нагаев
Теги: Михаил Абызов, уголовное дело
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