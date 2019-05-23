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Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра Абызова
СКР и оперативники нашли в квартире экс-министра Михаила Абызова вещество, экспертиза подтвердила, что это наркотик. Также следствие сообщило, что Абызов уже после ареста добился перевода части средств со своих счетов сыну и жене
Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову.

«Было получено заключение химической экспертизы вещества, найденного в квартире Абызова. Экспертиза подтвердила, что это вещество наркотическое», — рассказал представитель СКР, отвечая на вопрос судьи Евгении Николаевой, какие следственные действия были проведены по делу за прошедшие два месяца.

Всего по делу назначено десять экспертиз, в том числе финансово-экономических и бухгалтерских. Им предстоит проанализировать транзакции в компаниях Абызова начиная с 2009 года, заявил Степанов.

Видео: РБК

По мнению следствия, полученные преступным путем деньги Абызов потратил в том числе на приобретение недвижимости в Великобритании (квартиры в Лондоне) и Италии (поместье). Сын Абызова имеет гражданство США, добавил Степанов.

«Уже находясь под стражей, он активно использовал возможности, направленные на вывод денег путем перечисления их доверенным лицам — Григорьевой [его гражданской жене Валентине Григорьевой] и сыну, — рассказал следователь. — Эти деньги были перечислены на их счета для сокрытия от ареста». Он добавил, что Григорьева часть денег потратила на договор с адвокатской коллегией.

Адвокат Абызова Сергей Дрозда заявил, что обыск дома у экс-чиновника был проведен с нарушениями. «Следствие упомянуло, что в квартире, которая зарегистрирована на Михаила Анатольевича, найдено наркосодержащее вещество, тем самым бросив такую ложку дегтя в него. Но не лишне было упомянуть, что обыск в нарушение УПК был проведен без присутствия самого Абызова, что при осмотре этого злосчастного полимерного пакетика отпечатков пальцев Абызова на нем не обнаружено. Почему-то следователь не упомянул, что следствием принято решение о выделении материала по факту обнаружения этого вещества и направлении его в полицию для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности», — сказал он.

Общество
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Абызов был арестован в конце марта. Следствие считает, что он в 2012 году возглавил преступное сообщество и, уже будучи министром, руководил сложной сделкой со своими активами, в результате которой 4 млрд руб. были выведены за рубеж, а миноритарные акционеры компаний, контролируемых Абызовым на 95%, понесли убытки.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Михаил Абызов, наркотики
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