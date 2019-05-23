Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра Абызова

СКР и оперативники нашли в квартире экс-министра Михаила Абызова вещество, экспертиза подтвердила, что это наркотик. Также следствие сообщило, что Абызов уже после ареста добился перевода части средств со своих счетов сыну и жене

Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову.

«Было получено заключение химической экспертизы вещества, найденного в квартире Абызова. Экспертиза подтвердила, что это вещество наркотическое», — рассказал представитель СКР, отвечая на вопрос судьи Евгении Николаевой, какие следственные действия были проведены по делу за прошедшие два месяца.

Всего по делу назначено десять экспертиз, в том числе финансово-экономических и бухгалтерских. Им предстоит проанализировать транзакции в компаниях Абызова начиная с 2009 года, заявил Степанов.

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По мнению следствия, полученные преступным путем деньги Абызов потратил в том числе на приобретение недвижимости в Великобритании (квартиры в Лондоне) и Италии (поместье). Сын Абызова имеет гражданство США, добавил Степанов.