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Власти раскрыли порядок вывоза россиян из Южной Кореи и Ирана

Терминал F международного аэропорта «Шереметьево» (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Министерство транспорта России определило порядок вывоза россиян из Южной Кореи в связи с распространением коронавируса, сообщил РБК представитель ведомства.

С 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы из России в Южную Корею и в обратном направлении. Запрет не распространяется лишь на компании «Аэрофлот» и Korean Air. Из Москвы в Корею и обратно эти авикаомпании будут летать строго через терминал F международного аэропорта «Шереметьево».

Чартеры авиакомпаний «Аврора», «Сибирь» и «Якутия» с 1 марта будут перевозить из России в Южную Корею только южнокорейских граждан, а обратно — только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза. На всех международных пунктах пропуска в России, куда будут прибывать эти рейсы, установлено необходимое оборудование и дежурит медицинский персонал, указали в ведомстве.

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В то же время с 28 февраля Минтранс объявил о временном запрете на регулярные и чартерные рейсы из России в Иран и обратно. Летать в этом направлении смогут только «Аэрофлот» и Mahan Air, также строго через терминал F аэропорта «Шереметьево».

26 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение между Россией и Южной Кореей будет ограничено с 1 марта. Исключения, по словам Голиковой, сделают для «Аэрофлота» и его чартерной дочерней компании «Аврора», которые будут летать в Корею до тех пор, пока из страны не вывезут россиян. В S7 это решение назвали «грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок».

Также МИД России рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею из-за вспышки коронавируса в этих странах. Россиянам, которые сейчас находятся в этих странах, министерство посоветовало передать свои контактные данные российским посольствам в Риме, Тегеране и Сеуле.

Теги: Минтранс, Южная Корея, коронавирус
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