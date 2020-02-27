Власти раскрыли порядок вывоза россиян из Южной Кореи и Ирана

Терминал F международного аэропорта «Шереметьево» (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Министерство транспорта России определило порядок вывоза россиян из Южной Кореи в связи с распространением коронавируса, сообщил РБК представитель ведомства.

С 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы из России в Южную Корею и в обратном направлении. Запрет не распространяется лишь на компании «Аэрофлот» и Korean Air. Из Москвы в Корею и обратно эти авикаомпании будут летать строго через терминал F международного аэропорта «Шереметьево».

Чартеры авиакомпаний «Аврора», «Сибирь» и «Якутия» с 1 марта будут перевозить из России в Южную Корею только южнокорейских граждан, а обратно — только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза. На всех международных пунктах пропуска в России, куда будут прибывать эти рейсы, установлено необходимое оборудование и дежурит медицинский персонал, указали в ведомстве.

В то же время с 28 февраля Минтранс объявил о временном запрете на регулярные и чартерные рейсы из России в Иран и обратно. Летать в этом направлении смогут только «Аэрофлот» и Mahan Air, также строго через терминал F аэропорта «Шереметьево».