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На Украине решили измерять температуру у въезжающих из России

Украинские власти приняли решение с пятницы, 28 февраля, проводить температурный контроль граждан, въезжающих в страну с территории России. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

По его словам, украинские пограничники взяли под контроль все пункты пропуска с Евросоюзом, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Крымом. «Там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры», — сказал он.

25 февраля на заседании координационного совета под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова по контролю за коронавирусом Аваков заявил о решении украинских властей начать температурный скрининг всех граждан, прибывающих из-за рубежа. «Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих на Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска», — сказал он. Как отметил министр, всего число таких пунктов на границе составляет 232, из них 29 со странами Европейского союза.

Материал дополняется.

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