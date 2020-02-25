В МИД сообщили об отказе украинцев эвакуироваться с лайнера в Японии

Почти все украинцы отказались эвакуироваться с круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку нового типа коронавируса. Об этом «Громадскому радио» сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

Он рассказал, что всего на судне находились 25 украинских граждан, которые являются членами экипажа. Двое из них были госпитализированы.

«Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания», — сказал Коваленко. По его словам, возвращаться ли им домой будут решать сами граждане и владелец судна.

Он отметил, что пока 24 человека отказались возвращаться на Украину, а еще с одним гражданином страны устанавливают контакт. Коваленко заявил, что МИД и Минздрав Украины готовы к тому, что украинцы могут изменить свое мнение.