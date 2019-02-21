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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Кремль сообщил о недовольстве Путина работой по его поручениям
Речь идет о расследовании уголовных дел по экономическим статьям, сказал пресс-секретарь президента. Путин говорил о том, что «добросовестный бизнес не должен ходить под статьей»
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Владимир Путин «действительно недоволен эффективностью выполнения поручений» по решению проблем в расследовании уголовных дел против предпринимателей, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Надзорные функции выполняет как раз Генпрокуратура, эти функции вменены Генпрокуратуре по закону. Именно Генпрокуратура определяет законность тех или иных действий. Она их оспаривает или поддерживает, или выдвигает свои обвинения», — сказал он.

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Послание Путина Федеральному собранию. Главное

В ходе послания Федеральному собранию президент «достаточно однозначно озвучил свои установки», добавил Песков. Конкретный перечень поручений пока не сформулирован, но в администрации президента над этим работают, уточнил пресс-секретарь.

Накануне Путин говорил о преследовании бизнеса и подчеркнул, что необходимо ограничить случаи, когда бизнесмены долго сидят под арестом. По словам президента, часто для этого нет оснований. Правительству он поручил подготовить базу для специальной цифровой платформы, на которой предприниматели смогли бы публично говорить о давлении на них.

«Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или административного наказания», — сказал накануне президент.

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Из всех возбужденных в России уголовных дел против предпринимателей, по словам Путина, 45% прекращаются до того, как доходят до суда. «Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. А что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу», — добавил он.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что аресты бизнесменов — системная проблема. 

Авторы: Полина Химшиашвили, Андрей Гатинский
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, давление на бизнес
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