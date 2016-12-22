В аэропорту Казани частный самолет попал в аварию на взлетной полосе

В аэропорту Казани из-за аварии с частным самолетом Cessna оказалась заблокирована взлетно-посадочная полоса. В результате около десяти рейсов оказались задержаны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«У самолета Cessna, который выполнял чартерный рейс из Барселоны в рамках VIP-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушились пневматики шасси с правой стороны. Отбуксировать самолет пока не удается, он занимает взлетно-посадочную полосу», — цитирует агентство слова источника.
В пресс-службе МЧС по Татарстану подтвердили РБК факт инцидента в аэропорту.
Информацию об инциденте также подтверждает издание Inkazan, которое сообщает, что в аварию попал бизнес-джет Cessna 750. По данным издания, все самолеты, прибывающие в столицу Татарстана, временно отправляются на посадку в Самару. Службы аэропорта занимаются эвакуацией самолета с полосы. Пострадавших из-за аварии нет, открыть аэропорт планируется к 20:00 мск.
В аэропорту Казани задерживаются несколько рейсов, следует из данных онлайн-табло. Так, почти на два часа оказался задержан прибывающий в Казань рейс ЮТ 325 авиакомпании UTair из столичного Внуково. Кроме того, задерживаются рейсы, вылетающие в Пхукет, Москву, Тюмень, Санкт-Петербург и Сыктывкар.