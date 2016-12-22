В США сел самолет с неисправным двигателем

В США в международном аэропорту города Солт-Лейк-Сити пассажирский Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines приземлился с горящим двигателем. Об этом сообщили в аэропорте, передает ABC News.



Как рассказал представитель авиакомпании, борт Southwest Airlines вылетел из Солт-Лейк-Сити в Лос-Анджелес. Однако через несколько минут после взлета пилоты заметили неполадки в работе правого двигателя и приняли решение вернуться в аэропорт. Всего полет длился около 30 минут.

На момент инцидента на борту находились 110 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет благополучно приземлился в аэропорту. Там его уже ждали экстренные службы, но их помощь не понадобилась.



Одна из пассажирок рассказала, что слышала во время полета странные звуки, потом борт начало трясти, а освещение в салоне стало мигать. По ее словам, из двигателя вылетали искры и было видно пламя. Представитель Southwest Airlines рассказал, что, когда аварийный борт приземлился, всех пассажиров отправили в Лос-Анджелес на другом самолете.