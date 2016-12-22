Самолет с отлетевшим колесом успешно приземлился в США

Самолет авиакомпании United Airlines, потерявший при взлете одно из колес шасси, успешно приземлился в Портленде (Орегон). Об этом сообщает Fox News.

Самолет вылетел из Ньюарка (Нью-Джерси). По информации перевозчика, никто из пассажиров не пострадал.

Один из летевших этим рейсом сообщил телекомпании, что при взлете слышал громкий звук. Однако, по его словам, на борту все действовали профессионально, паники не возникло.

Пассажир Матео Агемо рассказал Katu TV, что экипаж всех предупредил о возможных проблемах с шасси, однако заявил, что приземление пройдет благополучно.

25 февраля в Екатеринбурге задержали вылет рейса авиакомпании «Победа» из-за пореза колеса самолета. Вылет был перенесен почти на девять часов.