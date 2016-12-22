Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,58 EUR Нал. 70,41 69,67 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9708,20 +506,00 MOEX 2317,01 +0,23% RTS 1282,90 -0,20% Brent 64,83 -1,01% DJIA 25404,97 +0,27% Nasdaq 7594,05 +0,44% FTSE 7213,07 -0,16%
Экипаж самолета ВМС США получил обморожения на высоте семи километров
Лента новостей
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество
Экипаж самолета ВМС США получил обморожения на высоте семи километров
Общество, 28 фев, 14:27
0
Экипаж самолета ВМС США получил обморожения на высоте семи километров

Экипаж боинга ЕА-18G Growler ВМС США получил обморожения на высоте 7600 м, после того как во время полета вышли из строя температурные датчики, сообщает Defence News.

В 96 км от Сиэтла, когда самолет совершал рейс из военно-морской авиационной базы Уэйдби-Айленд штата Вашингтон на военно-морскую базу Чайна-Лейк штата Калифорния, экипаж получил предупреждение о сбое работы системы регулирования температуры воздуха и давления в кабине, пишет издание. В результате температура в салоне опустилась до минус 30 градусов, кабину заполнил туман, а приборная доска покрылась льдом.

Пилот и инженер приняли решение вернуться на исходную базу, поскольку полностью потеряли видимость и не могли контролировать показания датчиков. Обратный путь экипаж сверял с диспетчерами по «умным» часам. По возвращении на базу медики зафиксировали у пилота и инженера следы сильного обморожения и оказали необходимую помощь. Сейчас жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает, отмечает журнал.

«Один из членов экипажа уже вернулся к полетам; другой еще восстанавливается после инцидента, но ожидается, что совсем скоро он снова приступит к летной службе», — передает заявление пресс-секретаря ВМС США Рона Фландерса Defence News. В ВМС США указали на то, что разгерметизация кабины произошла из-за «некоторых устаревающих частей системы».

ВМС США не первый раз столкнулись с данной проблемой. В январе 2017 года экипаж EA-18G Growler пострадал в результате резкой смены давления, которая привела ко взрыву в кабине. Экипаж получил ранения.

Теги: экипаж , ВМС США , Самолет
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
В США сел самолет с неисправным двигателем Общество
Самолет с отлетевшим колесом успешно приземлился в США Общество
ВМС США показали новые видео перехвата разведчика США российским Су-27 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.