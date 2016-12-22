Экипаж самолета ВМС США получил обморожения на высоте семи километров

Экипаж боинга ЕА-18G Growler ВМС США получил обморожения на высоте 7600 м, после того как во время полета вышли из строя температурные датчики, сообщает Defence News.

В 96 км от Сиэтла, когда самолет совершал рейс из военно-морской авиационной базы Уэйдби-Айленд штата Вашингтон на военно-морскую базу Чайна-Лейк штата Калифорния, экипаж получил предупреждение о сбое работы системы регулирования температуры воздуха и давления в кабине, пишет издание. В результате температура в салоне опустилась до минус 30 градусов, кабину заполнил туман, а приборная доска покрылась льдом.

Пилот и инженер приняли решение вернуться на исходную базу, поскольку полностью потеряли видимость и не могли контролировать показания датчиков. Обратный путь экипаж сверял с диспетчерами по «умным» часам. По возвращении на базу медики зафиксировали у пилота и инженера следы сильного обморожения и оказали необходимую помощь. Сейчас жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает, отмечает журнал.

«Один из членов экипажа уже вернулся к полетам; другой еще восстанавливается после инцидента, но ожидается, что совсем скоро он снова приступит к летной службе», — передает заявление пресс-секретаря ВМС США Рона Фландерса Defence News. В ВМС США указали на то, что разгерметизация кабины произошла из-за «некоторых устаревающих частей системы».

ВМС США не первый раз столкнулись с данной проблемой. В январе 2017 года экипаж EA-18G Growler пострадал в результате резкой смены давления, которая привела ко взрыву в кабине. Экипаж получил ранения.