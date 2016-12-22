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В Кремле назвали нелепой связь визита Патрушева в Таиланд с арестом Рыбки
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В Кремле назвали нелепой связь визита Патрушева в Таиланд с арестом Рыбки
«Кокаиновое дело», 28 фев, 13:06
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В Кремле назвали нелепой связь визита Патрушева в Таиланд с арестом Рыбки
Пресс-секретарь президента России заверил, что зарубежные визиты секретаря Совета безопасности согласуются заранее
Николай Патрушев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Таиланд «нелепо» связывать с задержанием в королевстве группы российских граждан и гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что секретарь Совбеза осуществляет международную деятельность, подобные визиты согласуются заблаговременно, и нелепо ассоциировать [их] с задержанием российских граждан на территории Таиланда», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил также, что у него нет информации, каким самолетом пользуется для перелетов по миру Патрушев.

«Это нужно адресовывать вопросы к авиакомпании», — сказал Песков.

По данным Flightradar 24, утром 26 февраля из Москвы в Бангкок вылетел принадлежащий специальному летному отряду «Россия» самолет Ил-96-300 (бортовой номер 96023), ранее замеченный в аэропорту Буэнос-Айреса, откуда, по словам министра национальной безопасности Аргентины Патриции Буллрич, вывез в Россию груз муки, имитирующий обнаруженный в складских помещениях российского посольства кокаин.

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Патрушев 27 февраля провел в Таиланде заседание двусторонней рабочей группы по вопросам безопасности (в том числе безопасности туристов), а также переговоры с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда Ванлопом Рагсанахом и вице-премьером и министром обороны Правитом Вангсуваном.

25 февраля полиция Таиланда задержала десять человек, среди которых была и Рыбка, за незаконное проведение секс-тренинга на острове Лан, объяснив, что проведение тренингов подпадает под положение о незаконной трудовой деятельности. По словам самой Рыбки, после задержания к ним «пришел типа российский консул, который сказал, что нас очень хотят видеть в России».

В начале февраля Рыбка и Александр Кириллов (Алекс Лесли) стали ответчиками по иску от предпринимателя Олега Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни. Иск бизнесмен подал после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование об отдыхе на принадлежащей Дерипаске яхте вице-премьера Сергея Приходько.

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Полиция Таиланда отказалась отпустить Рыбку и Лесли под залог до суда. 27 февраля Рыбка в своем видеообращении к «уважаемой американской прессе» предложила предоставить информацию о «связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой с выборами в США».

«Я знаю очень много. Я жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме», — заявила она.

Видео: nastya_rybka.ru / Instagram

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков.
Теги: Николай Патрушев , Дмитрий Песков
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