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Житель Буэнос-Айреса заснял замеченный в «кокаиновом деле» борт 96023
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Житель Буэнос-Айреса заснял замеченный в «кокаиновом деле» борт 96023
«Кокаиновое дело», 27 фев, 17:40
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Житель Буэнос-Айреса заснял замеченный в «кокаиновом деле» борт 96023
Самолет летного отряда «Россия» Ил-96-300 попал в объектив аргентинского блогера в декабре 2017 года. Этот же лайнер снят на фото и видео, которые жандармерия Аргентины опубликовала в связи с «кокаиновым делом»
Фото: @AvionesenEzeiza / twitter

Самолет Ил-96-300 с бортовым номером 96023, принадлежащий специальному летному отряду «Россия», действительно находился в аэропорту Буэнос-Айреса Эсейса в начале декабря 2017 года, подтверждают фотографии, сделанные автором блога Aviones en Ezeiza.

В начале декабря 2017 года в блоге появилась запись о том, что в аэропорту Эсейса впервые с июля 2014 года, когда в Аргентину прилетал президент России Владимир Путин, появился «российский официальный самолет», а именно принадлежащий спецотряду «Россия» Ил-96-300.

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«Вчера вечером, около 10 часов, прибыл Ил-96-300 под номером RA-96023, номер рейса — RSD04. Самолет припаркован на стоянке номер 18 международного аэропорта Эсейса», — гласит запись, опубликованная 5 декабря 2017 года.

Фото: @AvionesenEzeiza / twitter

Автор блога Aviones en Ezeiza, попросивший не называть его имени, пояснил РБК, что занимается споттингом (хобби, заключающееся в наблюдении за самолетами и ведении их учета, для споттера особенно важно зафиксировать бортовой номер самолета и определить его тип. — РБК), а потому обратил особое внимание на лайнер. На фотографиях в хвостовой части самолета можно рассмотреть бортовой номер 96023.

По словам блогера, самолет прибыл в аэропорт Эсейса 4 декабря в 22:30 по местному времени (в Москве к этому времени было 4:30 5 декабря) и вылетел из него 5 декабря опять-таки в 22:30 (6 декабря 4:30 мск).

«Я ничего не знаю об этом. Только самолет. Фотографии сделал я», — ответил автор блога Aviones en Ezeiza на вопрос РБК об обстоятельствах пребывания самолета в местном аэропорту.

Ранее РБК со ссылкой на данные реестра бортов и полетов russianplanes.net сообщал, что лайнер Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023, принадлежащий СЛО «Россия», 6 декабря находился в аэропорту Буэнос-Айреса, откуда через Кабо-Верде вернулся в Москву.

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23 февраля аргентинская жандармерия в своем официальном Twitter опубликовала фотографии российского самолета, на котором, по словам министра национальной безопасности Аргентины Патриции Буллрич, груз муки, имитирующий обнаруженный в складских помещениях российского посольства кокаин, был (в рамках проводимой правоохранительными спецоперации) отправлен в Россию. На опубликованных жандармерией фотографиях можно разглядеть бортовой номер самолета — 96023.

Видео: Patricia Bullrich / Twitter

Факт нахождения самолета Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 в начале декабря в Буэнос-Айресе подтверждают и данные с сайта flightradar24.com, который отслеживает передвижение самолетов онлайн.

Тем не менее предста​витель управделами президента Елена Крылова сообщения об участии принадлежащего ведомству самолета к перевозке груза из Аргентины в рамках расследования «кокаинового дела» назвала не соответствующими действительности, заявив, что использованные аргентинской полицией фотографии можно было подделать. Портал же Russianplanes.net после выхода публикации РБК прекратил работу.

О расследовании «кокаинового дела» в Аргентине стало известно в феврале 2018 года. По данным следствия, 13 декабря 2016 года сотрудник посольства России в республике обнаружил в складских помещениях здания дипмиссии 389 кг кокаина в чемоданах. Об этом дипломаты сообщили полиции. В рамках спецоперации по пресечению канала наркотрафика наркотик заменили мукой, а чемоданы, оснащенные GPS-маячкими, отправили в Россию. В результате спецоперации арестованы бывший технический сотрудник российского посольства в Аргентине Али Абьянов, аргентинский полицейский Иван Близнюк, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые собирались забрать чемоданы в Москве.

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Авторы: Илья Немченко, Евгений Калюков, Светлана Варенникова.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: Аргентина , Буэнос-Айрес , кокаин
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