Рыбка предложила журналистам забрать ее из тюрьмы ради данных о Трампе

Настя Рыбка заявила, что готова предоставить американским журналистам информацию о вмешательстве России в выборы в США. Для этого она попросила помощи в освобождении из тюрьмы и гарантии безопасности

Настя Рыбка (Фото: аккаунт Насти Рыбки в instagram)

Ответчик по иску бизнесмена Олега Дерипаски Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, рассказала, что после задержания полицией Таиланда она и другие задержанные в Таиланде заплатили залог, однако их так и не освободили. Обращение транслировалось в прямом эфире в Instagram Насти Рыбки.

Она обратилась к «уважаемой американской прессе» и предложила ей рассказать «все эти недостающие пазлы» о «связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой с выборами в США». «Я знаю очень много. Я жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме», — заявила она. Настя Рыбка также заявила, что является «единственным свидетелем, недостающим звеном связи России с выборами в США». «Я готова за помощь от американских спецслужб и за гарантии моей безопасности предоставить информацию Америке, либо Европе, либо той стране, которая сможет вытащить меня из тайской тюрьмы», — сказала она.

Полиция Таиланда задержала десять человек, среди которых была Анастасия Вашукевич, за незаконное проведение секс-тренинга на острове Лан 25 февраля. Проведение тренингов подпадает под положение о незаконной трудовой деятельности, ранее сообщили РБК в российском посольстве в Таиланде. «В соответствии с местным законодательством указанные граждане подлежат депортации в страны их гражданской принадлежности», — уточнили в посольстве.

Рыбка заявила, что на тренинг, который проводил Алекс Лесли, «просто пришли люди из Интерпола», после чего всех задержанных отвели в полицию. «Пришел типа российский консул, который сказал, что нас очень хотят видеть в России, после этого нас держали в тюрьме несколько дней», — рассказала она.

«Как только вышли, мы попали в иммиграционную тюрьму, иммиграционная тюрьма сказала, что они с судом не имеют никакого друг на друга воздействия, то есть суд и иммиграционная тюрьма — это типа разные вещи», — добавила она.

Видео: nastya_rybka.ru / Instagram

Также в формате видео выступил еще один ответчик по иску Олега Дерипаски, Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли. По его словам, они уже выплатили один залог, а теперь ​им предлагают заплатить еще по 500 тыс. бат (893,3 тыс. руб.) в качестве залога. «Но таких денег у нас нет», — сказал он.

Видео: nastya_rybka.ru / Instagram

Знакомый Лесли и Рыбки, помогавший собирать деньги для залога, рассказал РБК, что всего удалось найти около 1,5 млн бат. «26 февраля мы перевели деньги через банк на счет полиции. Вечером нам сказали, что должны проверить, не нарушали ли в России задержанные законодательство, и после этого готовы были отпустить. Но сегодня залог подняли до 200 тыс. бат за одного человека вместо 170 тыс., и сейчас у нас нет таких денег, чтобы хватило на всех», — рассказал он.

Ранее знакомый Рыбки и Лесли, Виктор Майданович, говорил РБК, что полиция установила для них залог в размере 150 тыс. бат (почти $4,8 тыс., или около 270 тыс. руб.) за каждого.

О том, что Рыбку и Лесли отказались выпустить под залог, ранее сообщали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на свои источники. «Они пытались договориться о залоге, но получили отказ. Теперь выйти под залог задержанные смогут только по судебному решению», — цитировал ТАСС свой источник в правоохранительных органах Паттайи. Сумма судебного залога выше, чем полицейского, добавил источник «РИА Новости» в местной полиции. Заседание суда намечено на 27 февраля.

Анастасия Вашукевич (Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) стали ответчиками по иску от предпринимателя Олега Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни.

Иск Дерипаска подал после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование об отдыхе заместителя председателя правительства России Сергея Приходько на яхте Elden, принадлежащей Дерипаске.

Расследование ФБК было основано ​на фото и видео из Instagram Рыбки и на данных из ее книги. Навальный предположил, что предприниматель обсуждал с вице-премьером вопросы, которые касаются международной повестки и бизнеса.