В рейтинге паспортов по свободе передвижения сменился лидер

С 2014 года в рейтинге, который составляет компания Henley & Partners, бессменно лидировала Германия, которую сейчас опередили сразу две страны

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Лидерами рейтинга паспортов Henley&Partners, который демонстрирует степень свободы передвижения граждан разных стран, в 2018 году стали Япония и Сингапур, говорится в исследовании компании (есть у РБК).

Граждане этих государств могут без визы посетить 180 стран мира. С паспортом Германии, которая занимала первое место по этому показателю с 2014 года, можно сейчас посетить 179 стран.

Третье место разделили сразу семь стран. Это Италия, Финляндия, Испания, Дания, Франция, Швеция и Южная Корея, жители которых имеют право безвизового въезда в 178 стран мира.

Российский паспорт дает право без визы посетить 114 стран. Составители рейтинга отмечают, что еще в январе таких стран было 110. С того момента список безвизовых для россиян стран пополнился Руандой, Брунеем, территорией Гуам и Северными Марианскими островами.

Самый большой рост мобильности в мире за год продемонстрировала Украина, которая в мае 2017 года оформила безвизовый режим со странами ЕС и поднялась в рейтинге Henley&Partners сразу на 16 позиций. Теперь обладателям украинских паспортов открыт безвизовый доступ в 118 стран.

Ранее Сингапур стал лидером рейтинга самых удобных для путешествий паспортов, составленного компанией Arton Capital.

Индекс паспортов, ранее известный как Индекс визовых ограничений, составляется с 2006 года швейцарской компанией Henley&Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Составители рейтинга подчеркивают, что визовые требования отражают статус страны в рамках мирового сообщества: отсутствие визовых ограничений позволяет эффективнее вести бизнес в различных юрисдикциях, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.​