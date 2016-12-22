Против замначальника красноярского главка МВД возбудили уголовное дело

Его заподозрили в превышении полномочий при строительстве следственного изолятора в Норильске. В рамках этого дела в управлении МВД по Красноярскому краю уже проходят обыски, узнали «РИА Новости» и ТАСС

Александр Кузнецов (Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю)

В отношении заместителя руководителя главка МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова, а также бывшего замначальника управления организации тылового обеспечения ведомства Андрея Петручени, который в настоящий момент находится на пенсии, завели уголовное дело о превышении полномочий. Об этом «РИА Новости» и ТАСС рассказали источники в правоохранительных органах и силовых структурах региона. Позже эту информацию подтвердили в местных управлениях МВД и СКР.

В здании красноярского полицейского главка, по их данным, в рамках этого производства проводятся обыски. Силовики, как уточнили собеседники агентств, осматривают служебные кабинеты.

По версии следствия, Кузнецов и Петрученя в конце 2012 года заключили договор о строительстве следственного изолятора в Норильске. Стоимость этих работ, согласно документу, должна была равняться 200 млн руб., однако по факту на возведение СИЗО было потрачено только 10 млн руб. При этом объект, по данным представителей правоохранительных органов, ​так и не был построен.

Таким образом, оплата по контракту была произведена за фактически невыполненные работы, рассказали в местном главке МВД. В отношении руководителя строительной фирмы, по данным полицейских, ранее уже было возбуждено уголовное дело, его приговорили к полутора годам лишения свободы.

Прежде в феврале обвинения в превышении полномочий Следственный комитет предъявил главному архитектору Махачкалы Магомедрасулу Гитинову. В рамках расследования этого дела он был арестован, позже сотрудники правоохранительных органов заподозрили его в совершении преступления по ст. 293 УК РФ (халатность). Именно его действия, по версии следствия, привели к порче архитектурного облика Махачкалы.

В этом же месяце в Дагестане состоялась одна из самых масштабных антикоррупционных операций за всю историю республики. В ходе нее были арестованы исполняющий обязанности председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, два его заместителя — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов, а также мэр Махачкалы Муса Мусаев. Все они, как уточнил позже в интервью РБК глава республики Владимир Васильев, были арестованы за «дела прошлых лет», теневой оборот в экономике Дагестана и подпитку террористических настроений из-за коррупции. Следственный комитет тогда предъявил чиновникам обвинения в хищении средств, выделенных из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).