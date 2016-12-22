СК обвинил главного архитектора Махачкалы в порче облика города

В отношении Магомедрасула Гитинова возбуждено уголовное дело о халатности

Магомедрасул Гитинов (Фото: Евгений Костин / NewsTeam / ТАСС)

Следственный комитет объявил о возбуждении нового уголовного дела в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, который ранее был арестован после предъявления ему обвинений в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

На этот раз Гитинов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК (халатность). По версии следствия, его действия привели к порче архитектурного облика Махачкалы.

«Следствием установлено, что с 2014 года по январь 2018 года Гитинов, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, допустил хаотичную застройку города Махачкалы, порчу его архитектурного облика, нарушение условий безопасности среды проживания населения, в том числе по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили также, что главный архитектор Махачкалы нередко игнорировал градостроительные нормативы, вследствие чего ряд застройщиков получил разрешение на строительство вопреки требованиям закона.

«В результате противоправных действий Гитинова существенно нарушены права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы общества и государства», — подчеркивается в сообщении СК.

В начале февраля 2018 года в Дагестане наряду с Гитиновым были арестованы исполняющий обязанности председателя правительства республики Абдусамад Гамидов и два его заместителя (Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов), а также мэр Махачкалы Муса Мусаев. Исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, назначенный осенью 2017 года, в интервью РБК сказал, что они были арестованы «по делам прошлых лет».

«Так получилось, что борьба с коррупцией началась, когда Васильев пришел сюда. Еще раз подчеркиваю, что пришел не только я, а пришла вся Россия, и это дагестанцы видят», — сказал Васильев.​