Росавиация показала работу аэродромных служб Москвы во время снегопада
Аэропорты Московского региона продолжают принимать и отправлять запланированные рейсы, несмотря на непогоду, сообщила Росавиация. Пресс-служба опубликовала видео и показала, как организована работа аэродромных служб.
В Росавиации отметили, что из-за обильных осадков были усилены аэродромные службы всех четырех московских аэропортов: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.
«Работают сотни единиц специальной техники, продолжается чистка плоскостных сооружений, взлетно-посадочных полос для обеспечения безопасности полетов и выполнения рейсов по возможности с минимальными отклонениями», — говорится в сообщении.
Сильный снегопад накрыл Москву сегодня ночью. За минувшие ночь и утро в столице выпало 11 мм осадков при месячной норме 53 мм. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 29 января включительно.
