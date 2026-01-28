Эксперты рассказали об опыте COVID для борьбы с вирусом Нипах

Во время борьбы с пандемией COVID были получены новые знания в области терапии, профилактики и противовирусного лечения, сейчас вирус Нипах не представляет серьезной угрозы для России, отметили эксперты

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала тяжелым испытанием, но одновременно «дала мощный импульс развитию медицины», этот опыт повысил готовность системы здравоохранения к новым вызовам, заявил РБК профессор, доктор медицинских наук, клинический вирусолог, иммунолог Герман Саламов, комментируя данные о распространении вируса Нипах в Индии.

«Были получены новые знания в области терапии, профилактики, вакцинопрофилактики и противовирусного лечения», — отметил вирусолог. Саламов назвал систему мониторинга Роспотребнадзора одной из самых эффективных, отметив, что «опыт, полученный в период пандемии COVID-19, значительно усилил как лабораторную базу, так и механизмы реагирования».

Вирусолог указал, что сейчас зафиксированы только единичные случаи заболевания вирусом Нипах, в том числе в Индии, массового распространения не наблюдается (на прошлой неделе издание The Economic Times написало о вспышке вируса недалеко от Калькутты, однако 28 января индийский Минздрав сообщил, что с декабря зарегистрированы только два случая заражения в Западной Бенгалии).

По словам Саламова, в ближайшие эпидемиологически значимые месяцы, к которым относятся периоды с умеренной температурой и повышенной влажностью (февраль–март, октябрь–ноябрь), ситуация будет находиться под особым контролем. «Сильные морозы, как известно, снижают устойчивость большинства вирусов во внешней среде», — сказал он, добавив, что «поводов для паники нет».

Нипах передается человеку от животных, а также через зараженную еду или от человека человеку. У инфицированных людей вирус вызывает болезнь в разных проявлениях — от бессимптомной (субклинической) инфекции до острой респираторной болезни и смертельного энцефалита. Сейчас препаратов или вакцин для лечения людей и животных нет.

Врач-инфекционист, руководитель центра вакцинопрофилактики H-Clinic, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова в разговоре с РБК отметила, что в настоящий момент вирус Нипах не представляет серьезной угрозы для России из-за особенности его передачи: основными естественными переносчиками являются летучие лисицы (крыланы), которые обитают в ограниченном числе регионов, преимущественно в тропических и субтропических странах.

По словам Степановой, сейчас у вируса нет эпидемиологического потенциала для широкого распространения. Отдельные случаи передачи от человека к человеку действительно зафиксированы, но в основном они касались медицинских работников, которые тесно контактировали с пациентами. «Это не тот механизм распространения, который способен привести к масштабным вспышкам или пандемии по типу COVID-19», — сказала специалист.

Врач-инфекционист отметила, что Нипах известен научному сообществу с 1998 года и достаточно хорошо описан с точки зрения биологии и путей передачи. Комментируя сведения Всемирной организации здравоохранения о высокой летальности (по данным ВОЗ, показатель смертности случаев оценивается от 40 до 75%), Степанова указала, что этот показатель рассчитывается на основании зарегистрированных случаев заболевания, то есть среди пациентов с выраженной клинической картиной. «Как это часто бывает при редких зоонозных инфекциях, бессимптомные и легкие формы, вероятнее всего, не попадают в статистику. Это означает, что реальная летальность может быть существенно ниже заявленной», — сказала она.

В мире возможно дальнейшее распространение вируса Нипах из-за недостаточной изученности, сообщил «РИА Новости» официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

«Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию», — заявил чиновник. По мнению Жазаревича, нужно повысить уровень информированности населения о факторах риска, к числу которых относится употребление сока финиковой пальмы.

Роспотребнадзор сообщал 25 января, что случаев завоза болезни в России не зарегистрировано. Опрошенные РБК вирусологи отмечали, что вероятность попадания вируса в страну крайне мала.