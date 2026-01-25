Вирусологи оценили опасность вируса Нипах в России после вспышки в Индии

Вероятность попадания вируса Нипах в Россию, который распространяется через надкусанные летучими мышами плоды, крайне мала, сообщил академик Нетесов. В России нет природного очага распространения вируса, отметил академик Чумаков

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Для россиян вирус Нипах, унесший жизни нескольких человек в Индии за последние недели, не представляет опасности, поскольку в России нет природного очага его распространения, поддерживаемого семейством крылановых (летучие лисицы, летучие собаки и летучие мыши). Об этом РБК сообщил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, академик РАН Петр Чумаков. Вероятность попадания вируса Нипах в Россию «невероятно мала», сообщил РБК вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

По словам Нетесова, заражение людей не происходит непосредственно от животных. Как правило, оно распространяется после поедания людьми плодов, которые ранее кусали зараженные летучие мыши. Заражение происходит через сок плода. «Индия, насколько я знаю, никаких соков в Россию не поставляет. Поэтому вероятность попадания этого вируса в Россию невероятно мала», — сказал он.

Кроме того, по данным академика РАН, источником инфекции могли стать и летучие мыши, содержащиеся в зоопарках, поскольку их помет и моча, попадая на расположенные рядом фруктовые деревья, также представляли опасность.

По его данным, с момента открытия вируса в конце 1990-х годов общее число случаев в Малайзии и Сингапуре составило около 400. Крупнейшая вспышка произошла именно там, охватив более 200 человек со смертностью около 60%, но с тех пор новые случаи в этих странах не регистрировались. Поскольку заболевание носит тропический характер, около половины всех зарегистрированных случаев приходится на Бангладеш и Индию.

«Вирус Нипах вызывает серьезное вирусное заболевание, которое протекает вначале с симптомами респираторной инфекции, а затем она переходит на мозг и возникает энцефалит», — рассказал Чумаков. По его словам, хотя вспышки вируса Нипах обычно удается быстро локализовать из-за их ограниченного масштаба, сам патоген представляет угрозу как потенциальный материал для создания искусственного штамма, способного вызвать масштабную эпидемию среди людей.

Роспотребнадзор заверил, что ситуация с вирусом Нипах находится под контролем, Россия располагает необходимым запасом тест-систем для оперативного выявления вируса. Кроме того, на всех пограничных пунктах работает автоматизированная система «Периметр», которая в режиме реального времени отслеживает состояние здоровья пересекающих границу людей, отметило ведомство. Случаев болезни в России не выявлено.

Для профилактики вируса туристам следует не контактировать с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики, мыть фрукты и овощи перед едой и не пить воду из сомнительных источников. При появлении симптомов заболевания, включая высокую температуру, кашель или сильную головную боль, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее The Economic Times сообщила о вспышке вируса Нипах вблизи Калькутты (штат Западная Бенгалия). Подтверждены пять случаев заражения, три из которых выявлены на этой неделе. Среди заболевших — врач, медсестра и сотрудник медучреждения. Около 100 контактных лиц помещены на карантин. Первые два случая в этой вспышке были зарегистрированы сразу после Нового года у двух медсестер больницы. Одна из них находится в коме. Предполагаемым источником стал пациент, скончавшийся до проведения анализов от неизвестной болезни.