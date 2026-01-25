В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах
Вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты. Об этом сообщает The Economic Times.
Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западая Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.
Еще две медсестеры, которые работали в частной больнице недалеко от Калькутты, заразились сразу после Нового года. У обеих поднялись высокая температура и возникли проблемы с дыханием. Одна из зараженных впала в кому. Предположительно, она могла подхватить вирус во время лечения пациента, который скончался до проведения анализов.
Индийские власти поместили на карантин 100 человек.
Нипах — смертельный вирус, от которого нет вакцины или лечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Летальность наступает в 40–70% случаев, так как вирус вызывает отек мозга.
Случаи заражения людей редки, чаще всего вирус передается от летучих мышей и зараженные фрукты. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли усталость. Заражение может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией.
В 2023 году в Индии уже зафиксировали вспышку Нипах в штате Керала. За 2024 год в этом регионе от заражения умерли два пациента.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»