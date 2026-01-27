 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ВОЗ предрекла новые заражения Нипах из-за слабой изученности вируса

В мире возможно дальнейшее распространение вируса Нипах из-за его недостаточной изученности, сообщил «РИА Новости» официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

«Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию», — заявил он. По мнению Жазаревича, нужно повысить уровень информированности людей о факторах риска, к числу которых относится употребление сока финиковой пальмы.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии. Случаев завоза болезни в России не зарегистрировано, сообщало ведомство двумя днями ранее, 25 января.

Роспотребнадзор дал рекомендации после вспышки в Индии вируса Нипах
Общество
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Нипах — смертельный вирус, не имеющий вакцины и лечения. Вирус был впервые выявлен в 1999 году во время вспышки заболевания среди свиноводов в Малайзии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Показатель летальности — от 40 до 75%.

Материал дополняется.

