Атомный ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку в Карском море

Один из крупнейших в мире атомоходов, «50 лет Победы», повредил обшивку в Карском море, предположительно, из-за столкновения с сухогрузом при околке льда. В «Атомфлоте» заверили, что пострадавших и угрозы ядерной установке нет

Фото: Информационно-аналитическое агентство «ПортНьюс»

Атомный ледокол «50 лет Победы» при околке льда в Карском море получил повреждение обшивки, сообщили РБК во ФГУП «Атомфлот».

По данным пресс-службы предприятия, инцидент произошел 26 января. Пострадавших нет.

Ранее об инциденте сообщили агентство «ПортНьюс» и издание «Арктический обозреватель». По его данным, речь идет о столкновении ледокола с сухогрузом — предположительно, с Yamal Krechet, который ледокол проводил через льды.

Околкой называют освобождение ледоколом застрявшего во льдах судна, когда он проходит несколько раз вдоль подветренного борта другого плавсредства. Также это может быть вырубание льда вокруг корпуса судна для предупреждения его деформации.

В пресс-службе «Атомфлота» добавили, что мореходные качества атомохода не утеряны и угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет.

«Атомный ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути в штатном режиме», — заверили там.

С момента принятия в состав флота в 2007-м «50 лет Победы» был самым большим ледоколом в мире: длиной порядка 150 м, водоизмещением 23 тыс. тонн и мощностью установки 75 МВт.

В 2020 году атомоход нового поколения «Арктика» официально вошел в состав российского атомного флота, сместив «50 лет Победы» с первого места по мощности.

Эти суда, а также атомоходы «Сибирь» и «Урал» мощностью 60 МВт, задействованы в акватории Северного Ледовитого океана. Ледокол «Якутия» проходит последние испытания и также затем присоединится к ним. Еще три судна, в том числе ледокол «Россия», ориентировочно должны быть сданы в период с 2026 по 2030 год.

Расширение флота для Северного морского пути проводится для увеличения по нему грузопотока.