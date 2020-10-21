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Общество ,  
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В Мурманске в строй включили атомный ледокол «Арктика». Фоторепортаж

21 октября атомоход нового поколения «Арктика» официально вошел в состав российского атомного флота. В порт приписки Мурманск он прибыл неделю назад, до этого он прошел ходовые и ледовые испытания. Как выглядит универсальный атомный ледокол стоимостью 37 млрд руб. — в фоторепортаже РБК.
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Ледокол «Арктика», длина которого — 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т, предназначен для сопровождения судов в арктических условиях, для буксировки судов во льдах и на чистой воде и других задач. Этот ледокол может пробивать лед толщиной до 3 м

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости
Ледокол имеет двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200», специально разработанной для этого судна. «Арктика» может совершать плавание как в Северном Ледовитом океане, так и в устьях полярных рек. Максимальная скорость судна составляет 22 узла, а срок службы — 40 лет
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Экипаж «Арктики» составляет 52 человека. В каютах ледокола установлены туалет и душ. На борту ледокола установлены баня, сауна и тренажерный зал

Фото:Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Контракт на строительство «Арктики» стоимостью 37 млрд руб. был подписан в августе 2012 года. Заказчиком выступило ФГУП «Атомфлот», а исполнителем — Балтийский завод

Фото:Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Изначально сдача ледокола «Арктика» планировалась на конец 2017 года. Однако летом 2017 года указом президента России сроки были перенесены на май 2019 года, затем повторно еще минимум на год — до мая 2020 года. Как сообщал «Коммерсантъ», сложности возникли из-за осложнения российско-украинских отношений: комплектующие должен был поставить Харьковский турбинный завод. Новым поставщиком стал «Киров-Энергомаш» (КЭМ).

В начале 2020 года на момент заводских испытаний стало известно о повреждении двигателя правого борта на ледоколе

Машинное отделение российского головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220
Машинное отделение российского головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

До 2024 года Балтийский завод должен построить еще четыре атомных ледокола проекта 22220: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Общая стоимость контрактов составила 184,4 млрд руб.

Фото:Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В эксплуатацию «Арктику» введут в декабре этого года с мощностью на гребных валах до 50 МВт, а в 2021 году на ледокол установят новый гребной электродвигатель правого борта, который увеличит мощность судна до запланированных 60 МВт

Фото:Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Ледоколы типа «Арктика», как планируется, будут работать в Баренцевом, Печорском и Карском морях и на мелководных участках устья Енисея в районе Обской губы
Фото: Александр Астафьев / ТАСС
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

21 октября головной ледокол проекта 22220 «Арктика» вернулся с финальных ледовых испытаний и официально вошел в состав российского атомного флота. За 21 сутки атомоход преодолел около 4800 морских миль. В Мурманске прошла торжественная церемония поднятия флага

Автор
Дарья Минько
мультимедиа ледокол «Арктика»
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