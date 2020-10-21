В Мурманске в строй включили атомный ледокол «Арктика». Фоторепортаж
21 октября атомоход нового поколения «Арктика» официально вошел в состав российского атомного флота. В порт приписки Мурманск он прибыл неделю назад, до этого он прошел ходовые и ледовые испытания. Как выглядит универсальный атомный ледокол стоимостью 37 млрд руб. — в фоторепортаже РБК.
Ледокол «Арктика», длина которого — 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т, предназначен для сопровождения судов в арктических условиях, для буксировки судов во льдах и на чистой воде и других задач. Этот ледокол может пробивать лед толщиной до 3 м
Экипаж «Арктики» составляет 52 человека. В каютах ледокола установлены туалет и душ. На борту ледокола установлены баня, сауна и тренажерный зал
Контракт на строительство «Арктики» стоимостью 37 млрд руб. был подписан в августе 2012 года. Заказчиком выступило ФГУП «Атомфлот», а исполнителем — Балтийский завод
Изначально сдача ледокола «Арктика» планировалась на конец 2017 года. Однако летом 2017 года указом президента России сроки были перенесены на май 2019 года, затем повторно еще минимум на год — до мая 2020 года. Как сообщал «Коммерсантъ», сложности возникли из-за осложнения российско-украинских отношений: комплектующие должен был поставить Харьковский турбинный завод. Новым поставщиком стал «Киров-Энергомаш» (КЭМ).
В начале 2020 года на момент заводских испытаний стало известно о повреждении двигателя правого борта на ледоколе
До 2024 года Балтийский завод должен построить еще четыре атомных ледокола проекта 22220: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Общая стоимость контрактов составила 184,4 млрд руб.
В эксплуатацию «Арктику» введут в декабре этого года с мощностью на гребных валах до 50 МВт, а в 2021 году на ледокол установят новый гребной электродвигатель правого борта, который увеличит мощность судна до запланированных 60 МВт
21 октября головной ледокол проекта 22220 «Арктика» вернулся с финальных ледовых испытаний и официально вошел в состав российского атомного флота. За 21 сутки атомоход преодолел около 4800 морских миль. В Мурманске прошла торжественная церемония поднятия флага