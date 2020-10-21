В Мурманске в строй включили атомный ледокол «Арктика». Фоторепортаж

Изначально сдача ледокола «Арктика» планировалась на конец 2017 года. Однако летом 2017 года указом президента России сроки были перенесены на май 2019 года, затем повторно еще минимум на год — до мая 2020 года. Как сообщал «Коммерсантъ», сложности возникли из-за осложнения российско-украинских отношений: комплектующие должен был поставить Харьковский турбинный завод. Новым поставщиком стал «Киров-Энергомаш» (КЭМ).

В начале 2020 года на момент заводских испытаний стало известно о повреждении двигателя правого борта на ледоколе