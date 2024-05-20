Мантуров назвал сроки сдачи нового российского атомного ледокола

Денис Мантуров на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами (Фото: government.ru)

Ледокол «Россия» ориентировочно будет построен к 2030 году. Об этом во время оперативного совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами рассказал зампред российского правительства Денис Мантуров.

«Самый мощный ледокол, который сегодня строится на «Звезде» <…> должен быть построен ориентировочно к 2030 году», — заявил Мантуров в ходе своего доклада о строительстве судов высокого ледового класса для Северного морского пути.

По словам зампреда правительства, атомные ледоходы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» мощностью 60 МВт уже задействованы в акватории Северного Ледовитого океана. В конце 2024 года должен быть построен ледокол «Якутия». Еще три судна должны быть сданы в период с 2026 по 2030 годы. Достичь технологической независимости в сфере атомного судостроения нужно как можно быстрее, подчеркнул Мишустин.

«Россия» — атомный ледокол, строительство которого началось в ноябре 2020 года. Право собственности на судно принадлежит судостроительному комплексу «Звезда», который имеет лицензию на сооружение ядерной установки.

Ледокол «Россия» будет оснащен двумя реакторными установками «РИТМ-400» мощностью 315 МВт. Мощность самого судна — 120 МВт. В характеристиках ледокола заявлено, что его скорость будет составлять 23 узла, длина — 209,2 м, ширина — 47,7 м, а высота борта — 18,7 м.

Работа по расширению флота для Северного морского пути (СМП) проводится с целью увеличения по нему грузопотока. Потребность СМП в арктическом флоте к 2030 году «Росатом» оценил в 160 судов. Чтобы обеспечить потребность СМП во флоте, строить суда «нужно везде», включая возможное сотрудничество с КНР и Республикой Корея, рассказал РБК глава «Росатома» Алексей Лихачев.