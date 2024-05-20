 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Экономика ,  
0 

Мантуров назвал сроки сдачи нового российского атомного ледокола

Мантуров назвал 2030 год сроком сдачи нового российского атомного ледокола
Денис Мантуров на оперативном совещании Михаила Мишустина&nbsp;с вице-премьерами
Денис Мантуров на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами (Фото: government.ru)

Ледокол «Россия» ориентировочно будет построен к 2030 году. Об этом во время оперативного совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами рассказал зампред российского правительства Денис Мантуров.

«Самый мощный ледокол, который сегодня строится на «Звезде» <…> должен быть построен ориентировочно к 2030 году», — заявил Мантуров в ходе своего доклада о строительстве судов высокого ледового класса для Северного морского пути.

По словам зампреда правительства, атомные ледоходы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» мощностью 60 МВт уже задействованы в акватории Северного Ледовитого океана. В конце 2024 года должен быть построен ледокол «Якутия». Еще три судна должны быть сданы в период с 2026 по 2030 годы. Достичь технологической независимости в сфере атомного судостроения нужно как можно быстрее, подчеркнул Мишустин.

«Росатом» заложит еще два атомных ледокола типа «Арктика»
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

«Россия» — атомный ледокол, строительство которого началось в ноябре 2020 года. Право собственности на судно принадлежит судостроительному комплексу «Звезда», который имеет лицензию на сооружение ядерной установки.
Ледокол «Россия» будет оснащен двумя реакторными установками «РИТМ-400» мощностью 315 МВт. Мощность самого судна — 120 МВт. В характеристиках ледокола заявлено, что его скорость будет составлять 23 узла, длина — 209,2 м, ширина — 47,7 м, а высота борта — 18,7 м.

Работа по расширению флота для Северного морского пути (СМП) проводится с целью увеличения по нему грузопотока. Потребность СМП в арктическом флоте к 2030 году «Росатом» оценил в 160 судов. Чтобы обеспечить потребность СМП во флоте, строить суда «нужно везде», включая возможное сотрудничество с КНР и Республикой Корея, рассказал РБК глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Глава «Росатома» рассказал о географии стройки судов для Северного пути
Экономика
Фото:China Photos / Getty Images

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ледокол Россия Северный морской путь

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Глава «Росатома» рассказал о географии стройки судов для Северного пути
Экономика
Путин участвовал во вводе в строй ледоколов «Урал» и «Якутия». Видео
Технологии и медиа
«Росатом» заложит еще два атомных ледокола типа «Арктика»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Военный суд признал законным приговор Треповой Политика, 13:40
В Иране отменили все спортивные мероприятия из-за смерти президента Спорт, 13:38
В Крыму запустят еще одного мобильного оператора Технологии и медиа, 13:30
Квазивалютные облигации от НОВАТЭКа: что это и зачем инвестировать Pro, 13:29
Число новых кошельков в сети биткоина упало до минимума за 6 лет Крипто, 13:24
Тарпищев допустил «революционную ситуацию» с допуском россиянок на ОИ Спорт, 13:20
Иранский посол назвал вероятную причину крушения вертолета Раиси Политика, 13:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине мобилизовали пытавшегося сбежать из страны топ-баскетболиста Спорт, 13:19
От исламской революции до крушения в горах. Биография Эбрахима Раиси Политика, 13:15 
Цена на медь на бирже в Лондоне обновила исторический максимум Инвестиции, 13:14
Выпускникам прошлых лет не разрешат пересдать ЕГЭ по новым правилам Общество, 13:14
Как диспансеризация может поддержать экономику Национальные проекты, 13:13
Российские войска взяли Белогоровку Политика, 13:12
Хаменеи лишился возможного преемника. Мировые СМИ — о гибели Раиси Политика, 13:10