Продавцы консолей оценили идею ЕС запретить поставки PS и Xbox в Россию

ЕС решил запретить импорт игровых приставок, сочтя, что их могут использовать для управления дронами. Продавцы исключили влияние этой меры на доступность консолей в России, поскольку в европейских странах они не производятся

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Возможные ограничения на поставки в Россию игровых консолей Xbox и PlayStation не повлияют на наличие их в продаже в России, сообщили РБК в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».

В компании напомнили, что с 2022 года игровые консоли ввозятся по механизму параллельного импорта, поставки этих устройств самими производителями не осуществляются. «Несмотря на уход представителей брендов из России, сейчас в сети «М.Видео-Эльдорадо» представлен широкий ассортимент игровых устройств этих брендов, включая последнюю модель PlayStation 5 Pro и Xbox Series X», — добавили в пресс-службе группы.

Гендиректор компании-импортера «Ачивка», глава Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи отметил, что в ЕС нет ни одной страны, которая производила бы игровые консоли.

«Импортируемые в Россию игровые консоли даже не проходят транзитом через Европейский союз, поэтому это заявление [о санкциях] либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией», — считает Хаддажи.

PlayStation — это приставки японской компании Sony, но, например, консоли, представленные в «М.Видео», производятся в Китае. Xbox — это продукция американской Microsoft, в «Эльдорадо» представлены консоли также из Китая.

Руководитель отдела закупок электроники крупнейшего поставщика видеоигр и консолей «ЭМСИ» Александр Хасанов заявил, что на поставках игровых приставок в Россию запрет не скажется, но поставщики незначительно могут поднять цены.

«Прямые отгрузки от вендоров из Европы были ограничены еще в начале 2022 года, а непрямые закупки через компании-посредники из Европы носят следовой характер. <...> Основные каналы поставок консолей в Россию идут через другие регионы мира. Единственный риск связан с тем, что из-за санкций текущие поставщики поднимут цены на отгрузку в Россию из-за ожидания увеличения накладных расходов. Но в данном случае речь идет об увеличении не более чем на 5%», — указал Хасанов, добавив, что рост цен может быть кратковременным.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что поставки игровых консолей Брюссель намерен запретить в рамках следующего пакета антироссийских санкций, так как в России приставки, по-видимому, используют для управления дронами.

Хасанов отметил, что «для управления дронами приставка не нужна, необходим только игровой контроллер». «Они массово производятся в Китае абсолютно легально и предлагаются сотнями различных фабрик. Кстати, в дронах в большей своей массе используется стандарт управления XInput от Microsoft, который в свое время был разработан для игровой приставки Xbox 360, но сейчас распространен повсеместно. Практически каждый контроллер, который можно купить с фабрики в Китае, имеет этот стандарт. Так что запрет на вывоз игровых приставок по причине того, что они могут быть использованы в военных целях, вызывает у знающих людей только смех», — заявил он.

Новые ограничения ЕС планирует ввести 22 февраля. Они войдут в 16-й пакет санкций, приуроченный к третьей годовщине начала военной операции на Украине.

Россия считает западные санкции незаконными и требует их отмены в числе прочих условий для начала переговоров с украинской стороной.