«Известия» узнали о падении цен на Xbox и PlayStation до минимума

Цены на консоли PlayStation и Xbox в России впервые стали ниже, чем были на старте продаж в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ритейлеров.

Изначально Xbox Series X в России стоила 45,5 тыс. руб., в 2021 году цена выросла до 50 тыс., в следущем — колебалась от 55 тыс. до 60 тыс., а теперь ее можно найти в официальных магазинах за 40 тыс. Приставка от Sony на старте продаж стоила 47 тыс. руб., в 2021-м стоимость выросла до 50 тыс., полгода назад цена достигала около 70 тыс., а сейчас ее можно купить за 48-56 тыс. руб.

Представители «Ситилинка» и «Марвел-Дистрибуции» (занимается ввозом техники в Россию) объяснили, что на момент старта продаж консоли были в дефиците, но по мере насыщения рынка и сокращения клиентского спроса цена снижалась. На стоимость также влияет нежелание пользователей покупать игровые консоли из-за сложностей с настройкой новых аккаунтов и покупкой игр, отмечают аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и операционный директор онлайн-школы XYZ School Эмма Юсупова

В Ozon предупредили, что к осени стоимость Xbox и PlayStation может вырасти из-за нескольких факторов — сезонности, доступности товаров у дистрибьюторов и производителей, а также курса рубля.